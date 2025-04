Il ragazzo dai pantaloni rosa | incontro toccante contro il bullismo con l’autore Ciro Cacciola

incontro dal titolo "In memoria di Andrea, contro l'indifferenza e le prepotenze quotidianamente on line e off line". 🔗 Casertanews.it - "Il ragazzo dai pantaloni rosa": incontro toccante contro il bullismo con l’autore Ciro Cacciola Un momento intenso di riflessione, ascolto e partecipazione ha animato la mattinata di martedì presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, dove si è tenuto l’dal titolo "In memoria di Andrea,l'indifferenza e le prepotenze quotidianamente on line e off line". 🔗 Casertanews.it

"Il ragazzo dai pantaloni rosa". Da oggi su Netflix il film anti-bullismo - La pellicola, grande successo al botteghino, racconta la storia commovente di Andrea, quindicenne romano, prima vittima di un meccanismo infernale di derisione ed esclusione. La testimonianza della madre, premiata al Quirinale 🔗ilgiornale.it

“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, emozione tra gli scolari in sala: un monito per tutti nel ricordo di Andrea - di Elisabetta Longobardo e Anna Esposito “Il ragazzo dai pantaloni rosa” è un film basato sulla storia di Andrea Spezzacatena di quindici anni, bullizzato dai suoi compagni di scuola che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film invita alla riflessione su quanto sia difficile l’accettazione sociale e su quanto sia complicato crescere in un contesto che spesso etichetta le sfumature di ciascun individuo. 🔗ildenaro.it

La mamma del "ragazzo dai pantaloni rosa" agli studenti: "Le parole non sono innocue, rispettate sempre le diversità" - "Le parole non sono innocue, rispettate sempre le diversità". Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena, il "ragazzo dai pantaloni rosa", rivolgendosi agli studenti di Montalto di Castro, ha sottolineato l'importanza del rispetto e dell'accoglienza delle diversità. Spiegando come le parole e... 🔗viterbotoday.it

Marcianise, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” contro il bullismo: Ciro Cacciola incontra gli studenti del “Moro” - Una mattinata intensa e carica di significato quella vissuta martedì all’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, dove gli alunni delle classi terze ... 🔗pupia.tv

Il ragazzo dai pantaloni rosa: incontro a Pennabilli con la madre di Andrea, vittima di bullismo - Dal volume è stato tratto il film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri (2024), proiettato per l’occasione. La pellicola racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, vittima di ... 🔗altarimini.it

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA/ Il film con una domanda chiave per i giovani - Ha avuto molto successo il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". E appare importante capire qual è il filo rosso che lo percorre ... 🔗ilsussidiario.net