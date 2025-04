Il Quartiere Scomparso della Madre di Dio viaggio nella storia di Genova a Palazzo Doria Spinola

Quartiere Scomparso della Madre di Dio – Un Tuffo nel Passato” è il titolo della mostra didattico-artistica che inaugura martedì 6 maggio alle ore 17 a Palazzo Doria Spinola (Prefettura), in piazza Eros Lanfranco 1 a Genova. Il progetto, a cura di EventidAmare e “I Ragazzi di Via Madre di. 🔗 Genovatoday.it - “Il Quartiere Scomparso della Madre di Dio”, viaggio nella storia di Genova a Palazzo Doria Spinola “Ildi Dio – Un Tuffo nel Passato” è il titolomostra didattico-artistica che inaugura martedì 6 maggio alle ore 17 a(Prefettura), in piazza Eros Lanfranco 1 a. Il progetto, a cura di EventidAmare e “I Ragazzi di Viadi. 🔗 Genovatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il quartiere scomparso di via Madre di Dio, esposizione e ricordi a Palazzo Doria Spinola - Dal 6 al 19 maggio 2025 a Palazzo Doria Spinola in piazza Eros Lanfranco, si tiene l'evento 'Il quartiere scomparso di via Madre di Dio - un tuffo nel passato'. Dipinti, immagini d'epoca, ricordi e pannelli storico-informativi per raccontare quello che ormai è solo un 'quartiere fantasma' della... 🔗genovatoday.it

31 marzo, Madre del Figlio di Dio: l’immagine miracolosa tocca i cuori più chiusi - L’immagine miracolosa della Madre del Figlio di Dio, venerata anche in Italia, fa luce e addolcisce anche i cuori più duri. È nota la profezia del vecchio Simeone, «uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele» che, come riporta il secondo capitolo del Vangelo di Luca, annuncia che quel bimbo portato ... Leggi tutto L'articolo 31 marzo, Madre del Figlio di Dio: l’immagine miracolosa tocca i cuori più chiusi proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Bambino scomparso ritrovato dopo sette anni in Colorado: arrestata la madre - Dopo sette anni di ricerche, Abdul A.K., un bambino scomparso nel 2017 ad Atlanta, in Georgia, è stato ritrovato a oltre 1.400 miglia di distanza, a Highlands Ranch, in Colorado. Il caso, che aveva attirato l’attenzione nazionale ed era stato raccontato in un episodio della serie Unsolved Mysteries su Netflix, ha finalmente trovato una svolta grazie a un intervento della polizia per una violazione di domicilio. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

“Il Quartiere Scomparso della Madre di Dio”, viaggio nella storia di Genova a Palazzo Doria Spinola; Il quartiere scomparso della Madre di Dio in mostra a Genova; Il quartiere scomparso di via Madre di Dio, esposizione e ricordi a Palazzo Doria Spinola; Via Madre di Dio, il quartiere scomparso rivive in una grande mostra a Palazzo Doria Spinola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via Madre di Dio, il quartiere scomparso rivive in una grande mostra a Palazzo Doria Spinola - Genova. Un tuffo nel passato alla scoperta di via Madre di Dio, quartiere scomparso del centro storico che rappresenta una ferita ancora aperta nel cuore di molti genovesi. A raccontarlo sarà una seri ... 🔗msn.com