Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival

East Film Festival. Hanno in comune il Gelso d’Oro alla Carriera, che del Far East Film Festival è il massimo riconoscimento. E oggi (30 aprile) a ricevere il Gelso d’Oro sul palcoscenico del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” sarà un altro gigante assoluto: Tsui Hark, l’instancabile creatore di meraviglie! Tsui Hark, il Grande Sognatore!Le strade del FEFF e di Tsui Hark si sono incrociate spesso nel corso dei decenni, basti pensare all’esplosiva Closing Night del 2015 con The Taking of Tiger Mountain, ma il programma della ventisettesima edizione ha creato l’occasione perfetta, la tempesta perfetta, facendo convergere sullo schermo tre dediche veramente preziosissime: non soltanto l’ultimo blockbuster, il super fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gallants (lo vedremo subito dopo la cerimonia di premiazione), ma anche il restauro del capolavoro Shanghai Blues e il recupero del cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema. 🔗 Udine20.it - Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival Cos’hanno in comune Jackie Chan e Joe Hisaishi, Takeshi Kitano e Zhang Yimou, Nansun Shi e Baisho Chieko, Brigitte Lin e Anthony Wong, oltre al fatto di essere alcuni tra i nomi più leggendari dell’intera galassia cinematografica orientale? Hanno in comune Udine. Hanno in comune il Far. Hanno in comune il Gelso d’Oro alla Carriera, che del Farè il massimo riconoscimento. E oggi (30) a ricevere il Gelso d’Oro sul palcoscenico del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” sarà un altro gigante assoluto: Tsui Hark, l’instancabile creatore di meraviglie! Tsui Hark, il Grande Sognatore!Le strade del FEFF e di Tsui Hark si sono incrociate spesso nel corso dei decenni, basti pensare all’esplosiva Closing Night del 2015 con The Taking of Tiger Mountain, ma ildella ventisettesima edizione ha creato l’occasione perfetta, la tempesta perfetta, facendo convergere sullo schermo tre dediche veramente preziosissime: non soltanto l’ultimo blockbuster, il super fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gallants (lo vedremo subito dopo la cerimonia di premiazione), ma anche il restauro del capolavoro Shanghai Blues e il recupero del cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema. 🔗 Udine20.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi (mercoledì 30 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi mercoledì 30 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spazio al tennis con il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid, con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi in campo per giocare gli ottavi di finale. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Romandia, il Giro di Turchia e il Tour de Bretagne. Proseguono i Mondiali di curling doppio misto e incominciano gli Europei di squash. 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 30 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi mercoledì 30 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spazio al tennis con il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid, con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi in campo per giocare gli ottavi di finale. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Romandia, il Giro di Turchia e il Tour de Bretagne. Proseguono i Mondiali di curling doppio misto e incominciano gli Europei di squash. 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi mercoledì 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tanti tornei della settimana: ATP 250 a Bucarest, Marrakech e Houston; WTA 500 a Charleston e WTA 250 a Bogotà. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’Attraverso le Fiandre in versione maschile e femminile. Sul fronte delle discipline invernali proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno per l’Italia contro Canada e Austria, poi una ricchissima serata di basket e di calcio con Milan-Inter (semifinale d’andata della Coppa Italia) e varie partite ... 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa fare mercoledì 30 aprile 2025 a Bologna; Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 30 aprile su Rai 3: anticipazioni, casi e servizi del programma con Federica Sciarelli; (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE ULTIME INZIATIVE IN PROGRAMMA MERCOLEDI’ 30 APRILE ORGANIZZATE DALLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online