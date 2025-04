Il professor Nicola Sorrentino spiega come unire i cereali protagonisti dei piatti del Maghreb o del Sud America Nasi Goreng pennette di teff bulgur e quinoa alla tradizione di pasta fresca verdure di stagione olio d’oliva

cereali, pesce, carne, uova, latte e formaggio. Ma non solo. La dieta mediterranea cambia. E si arricchisce di cibi provenienti da altre culture e terre straniere. I cereali protagonisti dei piatti del Maghreb o del Sud America, Nasi Goreng, pennette di teff, bulgur e quinoa si uniscono alla tradizione di pasta fresca, verdure di stagione, olio d'oliva in ricette originali e facili da preparare. Parola del professor Nicola Sorrentino, tra i più famosi dietologi italiani. Dal 25 aprile è in libreria con il suo nuovo libro: La mia dieta mediterranea – La madre di tutte le diete sana e sostenibile con i cibi di tutto il mondo (Salani editore). Dieta Mediterranea: sfatare le fake news per mangiare sano X Un testo in cui rielabora e arricchisce la dieta mediterranea con ingredienti nuovi provenienti da ogni angolo del mondo, coniugando la freschezza dei nostri piatti ai sapori tipici dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina in un perfetto equilibrio di gusto e profumi.

