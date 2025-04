Il principe William e Kate Middleton sull’isola di Mull come giovani innamorati

giovani studenti universitari innamorati. Ci sono tornati ieri, nel giorno del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio. Inutile dire che William e Kate sono davvero molto legati alla Scozia e, in particolare, all'isola di Mull. William e Kate, fuga d'amore in ScoziaL'8 aprile scorso re Carlo e la regina Camilla festeggiano i vent'anni di matrimonio in Italia, impegnati in una visita di Stato a Roma e Ravenna. Tre settimane dopo sono William e Kate, futuri re e regina del Regno Unito, a fare lo stesso. A brindare, cioè, al loro amore non a casa, davanti al camino, bensì in viaggio ufficiale.Non è un caso che i due abbiano scelto l'isola di Mull, in Scozia, per una serie di impegni ufficiali da affrontare in un giorno così importante per loro.

Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco - Come spiega Page Six, «la dolce metà di un membro della famiglia reale britannica non è obbligata a presenziare ai funerali di un pontefice». E la principessa, dopo la lunga battaglia contro il cancro, «continua a essere cauta riguardo agli eventi pubblici a cui partecipare» 🔗vanityfair.it

Dopo essere arrivati in Galles (in ritardo) con il Royal Train, Kate Middleton e il principe William hanno preparato i tradizionali dolci locali - Il Royal Train è arrivato con un’ora di ritardo a Cardiff, nel Galles. Cosa rara per un treno che trasporta membri della Famiglia Reale britannica e che di solito è regolato da un servizio ineccepibile. Gli allagamenti causati dal maltempo che imperversa in questi giorni nella zona ha costretto a lunghe fermate, ma una volta arrivati Kate Middleton e il marito William sono scesi mano nella mano e si sono subito lanciati in un fitto calendario di eventi che li ha visti – di nuovo – in cucina. 🔗iodonna.it

Il principe William e Kate Middleton, un tenero bacio per San Valentino - Un San Valentino che sa di nuovi inizi, quello del principe William e Kate Middleton, che per celebrare la festa degli innamorati hanno voluto condividere su Instagram uno scatto tenerissimo in cui si mostrano intimi e sorridenti. Il bacio sull’erba di Kate e William per San Valentino La foto è stata condivisa il 14 febbraio, e fa parte del video che la coppia reale aveva diffuso a settembre 2024, quando la principessa ha annunciato di avere completato il ciclo di chemioterapia. 🔗amica.it

Il principe William e Kate Middleton sull’isola di Mull, come giovani innamorati - Per i 14 anni di matrimonio William e Kate sono "fuggiti" sull'isola di Mull, un luogo al quale sono molto legati. Leggi su Amica.it ... 🔗amica.it

Kate Middleton cambia stile per l’anniversario di nozze: niente tacchi, indossa i combat boots - Kate Middleton è tornata in pubblico nel giorno dell’anniversario di nozze. Lo ha fatto col marito William, con il quale sta visitando la Scozia, il paese in cui è nata la loro storia d’amore: ecco ... 🔗fanpage.it

Kate Middleton in tweed e denim: il look perfetto per celebrare 14 anni di nozze con William - Tweed, denim e amore: il look di Kate Middleton per l’anniversario di matrimonio sull'isola di Mull è tutto da copiare ... 🔗iodonna.it