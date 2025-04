Il primo romanzo di Csaba dalla Zorza di cosa parla La governante

Csaba dalla Zorza ha sorpreso il suo pubblico con una nuova veste: quella di scrittrice di narrativa. La governante, dal prossimo 7 maggio nelle librerie con Marsilio Editore, è infatti il suo primo romanzo, un debutto letterario che unisce atmosfere raffinate, mistero e introspezione psicologica. Ma di cosa parla effettivamente?

Ambientato nella Londra degli anni Cinquanta, La governante racconta la storia di Margaret, una donna di origine italiana che trova lavoro come governante in una delle case più eleganti del quartiere di Belgravia. Dietro l'apparente tranquillità della dimora e della routine quotidiana, però, si nascondono tensioni, segreti familiari e nodi emotivi irrisolti.

