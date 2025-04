Il presidente USA vorrebbe essere papa e poi fa riferimento a un cardinale di New York che potrebbe farlo | Timothy Dolan

essere papa. Sarebbe la mia prima scelta". Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. "Non ho preferenze" ha aggiunto, precisando che c'è un cardinale a New York che può fare il lavoro. Il riferimento sembra al cardinale Timothy Dolan.

