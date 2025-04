Il premio Artigiani di Speranza al reggino Lorenzo Festicini per il suo contributo culturale

reggino Lorenzo Festicini di Reggio Calabria è stato insignito del prestigioso premio culturale "Artigiani di Speranza" durante una cerimonia svoltasi oggi presso la basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti a Roma. Il premio, istituito congiuntamente dalla Pontificia. 🔗 Reggiotoday.it - Il premio "Artigiani di Speranza" al reggino Lorenzo Festicini per il suo contributo culturale Ildi Reggio Calabria è stato insignito del prestigiosodi" durante una cerimonia svoltasi oggi presso la basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti a Roma. Il, istituito congiuntamente dalla Pontificia. 🔗 Reggiotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diplomatico del gusto Doc Italy per la pizza: prestigioso premio per il pizzaiolo reggino Corigliano - "Diplomatico del gusto Doc Italy" per la pizza Reggio Calabria. Un nuovo e prestigioso riconoscimento è stato consegnato al maestro pizzaiolo reggino Christian Corigliano. "È stata un'esperienza incredibile, un'emozione che rimarrà per sempre impressa dentro il mio cuore". Queste le prime... 🔗reggiotoday.it

Il poeta reggino Luciano Tribisonda in finale al premio internazionale "Alloro di Dante" - Il poeta reggino Luciano Tribisonda è stato selezionato come finalista per il prestigioso Premio “Alloro di Dante”, un riconoscimento letterario istituito da Rinascimento Poetico in collaborazione con il Centro Dantesco Italiano. Questo premio celebra la poesia ispirata al Sommo Poeta Dante... 🔗reggiotoday.it

I nuovi Maestri artigiani. Tutta la forza di chi resiste. Un premio all’impegno - Sostenere l’artigianato e la piccola impresa, che oggi rischiano di subire i contraccolpi, anche a livello locale, delle guerre commerciali che si stanno scatenando a livello globale. Accompagnare le piccole imprese nell’utilizzare e dominare l’intelligenza artificiale, sempre più presente nella vita quotidiana di tutti noi, perché sia un’opportunità e non una minaccia. Sono questi gli appelli usciti dalla prima cerimonia annuale dell’Accademia dei Maestri artigiani, ieri mattina in Camera di Commercio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Il reggino, cav. Lorenzo Festicini, premiato con il “Premio Culturale Artigiani di Speranza” a Roma; Il Reggino Lorenzo Festicini Premiato con il Premio Culturale Artigiani di Speranza - Calabria Reportage; Archi, consegnati i lavori per “le vele”: 2,4 milioni per rilanciare le periferie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggio Calabria, Lorenzo Festicini insignito del “Premio Culturale Artigiani di Speranza” - Il dott. Lorenzo Festicini riceve il "Premio Culturale Artigiani di Speranza" presso la Chiesa degli Artisti a Roma ... 🔗strettoweb.com

Al dottor Pasquale Attimonelli il premio culturale “Artigiani di Speranza” 2025 - Nel giorno del commiato a Papa Francesco, nella Basilica degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, si è svolto nel pomeriggio del 26 aprile, l'evento culturale dal titolo "Tu sei bellezza perché sei ... 🔗traniviva.it