Il prefetto di Roma | Per il conclave verrà adottato il modello di sicurezza dei funerali del papa

conclave per l’elezione del successore di papa Francesco si avvicina: il giorno da segnare sul calendario è il 7 maggio. Per l’occasione, in Vaticano e a Roma verrà adottato il modello di sicurezza utilizzato per le esequie di Bergoglio: il piano prevede un dispiegamento di oltre 4 mila agenti delle forze dell’ordine al giorno. «Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in piazza San Pietro. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l’evento clou più importante», ha detto Lamberto Giannini, prefetto di Roma, dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto nella Capitale. «Non sapendo quando avverrà l’elezione e quando potrà esserci l’intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l’Angelus con un nuovo papa e questo richiederà una serie di servizi particolari. 🔗 Lettera43.it - Il prefetto di Roma: «Per il conclave verrà adottato il modello di sicurezza dei funerali del papa» La data di inizio delper l’elezione del successore diFrancesco si avvicina: il giorno da segnare sul calendario è il 7 maggio. Per l’occasione, in Vaticano e aildiutilizzato per le esequie di Bergoglio: il piano prevede un dispiegamento di oltre 4 mila agenti delle forze dell’ordine al giorno. «Ilha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in piazza San Pietro. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l’evento clou più importante», ha detto Lamberto Giannini,di, dopo il comitato per l’ordine e lache si è svolto nella Capitale. «Non sapendo quando avl’elezione e quando potrà esserci l’intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l’Angelus con un nuovoe questo richiederà una serie di servizi particolari. 🔗 Lettera43.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Preparativi per il Conclave: Roma pronta per l'elezione del nuovo Papa - "Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'elezione e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con un nuovo papa e questo richiederà una serie di servizi particolari. 🔗quotidiano.net

Per ora nessuna concreta minaccia terroristica al Giubileo, dice il prefetto di Roma - Per quanto riguarda il Giubileo 2025 al momento non ci sono "indicazioni concrete di minacce" terroristiche, ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, intervenuto a un evento organizzato alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

