Il pil degli Stati Uniti si contrae nel primo trimestre del 2025

degli Stati Uniti si è contratto a sorpresa nel primo trimestre del 2025, caratterizzato dall’insediamento di Donald Trump, nonostante l’economia statunitense fosse in ottima salute alla fine del 2024. Leggi 🔗 Internazionale.it - Il pil degli Stati Uniti si contrae nel primo trimestre del 2025 Il prodotto interno lordosi è contratto a sorpresa neldel, caratterizzato dall’insediamento di Donald Trump, nonostante l’economia statunitense fosse in ottima salute alla fine del 2024. Leggi 🔗 Internazionale.it

Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027 - "Secondo le nostre ultime simulazioni con un modello sull'impatto dei dazi statunitensi, il Pil degli Stati Uniti si ridurrebbe dallo 0,8 all'1,4% entro il 2027. L'impatto negativo sull'Ue sarebbe inferiore a quello degli Stati Uniti, circa lo 0,2% del Pil. Se i dazi fossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l'Ue, l'1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni". 🔗quotidiano.net

Dagli Stati Uniti a Bergamo, i dazi di Trump affossano anche la nostra provincia: l’export vale quasi la metà del Pil orobico - Il pericoloso Risiko del presidente Trump, che in questo momento gioca con dazi e limitazioni sulle importazioni dall’Europa in un intricato piano legato alla guerra in Ucraina, non risparmia Bergamo. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, sarebbero addirittura 22 le province italiane che basano sull’export almeno il 50% del proprio Pil (fonte Prometeia). La nostra provincia occupa il ventiquattresimo posto in questa particolare classifica, ma, secondo le stime del 2024, genera un flusso di più di 20 miliardi di euro, dietro solo a Milano, Torino, Firenze e Vicenza. 🔗bergamonews.it

Cna Ancona contro i dazi degli stati Uniti: «Rischio di un crollo del PIL regionale di quasi 100 milioni nel 2025» - ANCONA – «I dazi americani rischiano di infliggere un colpo mortale alle nostre esportazioni, già in forte calo negli ultimi anni. Serve una risposta immediata e coordinata dell'Europa». Con queste parole il direttore della CNA di Ancona, Massimiliano Santini, esprime forte preoccupazione per le... 🔗anconatoday.it

Negli Stati Uniti l'economia frena. Per Trump i dazi non c'entrano - AGI - Nei primi tre mesi dell'anno, che coincidono con i primi 100 giorni dell'amministrazione Trump, il Pil USA si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e co ... 🔗msn.com

Stati Uniti, l’economia frena: pil in calo dello 0,3% nel trimestre. È la prima contrazione in tre anni - Gli analisti si aspettavano una crescita dello 0,4%. La performance è stata condizionata dall’impennata delle importazioni, dovuta al tentativo delle aziende Usa di importare beni esteri prima che il ... 🔗milanofinanza.it

Il Pil americano cresce meno delle attese. Trump: "Dobbiamo liberarci dell'eredità di Biden" - Il prodotto interno lordo nel primo trimestre si è contratto più delle attese degli analisti. Il presidente Usa: "Presto entreranno in vigore i dazi e le aziende stanno iniziando a trasferirsi negli S ... 🔗msn.com