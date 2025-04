Il pericolo incombe all' incrocio

incombente pericolo che rappresenta l'incrocio fra via Bernardino Luini e corso Lombardia (zona Lucento). Il 95% delle auto che vi transitano ogni giorno non rispettano il semaforo. Ogni giorno il rischio di uno scontro fatale viene posticipato per qualche. 🔗 Torinotoday.it

"Fastello, incrocio con la Teverina buio e pericolo ma Comune e Provincia fanno scarica barile": la segnalazione di un lettore - Sono un abitante della zona di Fastello e vorrei dei chiarimenti da chi dovrebbe riattivare l'illuminazione pubblica sull'incrocio con strada Teverina, visto che Comune e Provincia di Viterbo fanno scarica barile. Faccio notare che la sera l'incrocio buio è pericoloso. Segnalazione firmata 🔗viterbotoday.it

Scontro tra auto e moto all’incrocio. Donna di 59 anni in pericolo di vita - C’è una donna in pericolo di vita, un uomo grave in ospedale ma in condizioni per fortuna più rassicuranti e un’anziana sotto choc. È questo per il momento il bilanvio di un grave incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Giussano. Erano le 18.10 circa quando in corrispondenza dell’intersezione tra le vie IV Novembre e Udine, ai confini con Seregno, una donna di 71 anni al volante di una Citroen C3 ha avuto una collizione con una motocicletta, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗ilgiorno.it

Schianto, muore pensionata: "Quell’incrocio è pericoloso" - PIEVE SAN GIACOMO (Cremona)Cinque gli incidenti avvenuti dall’inizio dell’anno al maledetto incrocio tra la provinciale ... ma non è in pericolo di vita secondo i medici del Pronto soccorso ... 🔗ilgiorno.it

