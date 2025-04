Il Pakistan ha informazioni credibili secondo cui l’India sta per lanciare un attacco militare

Pakistan dopo l’attacco terroristico che ha causato 26 morti a Pahalgam, località turistica del Kashmir indiano. Senza attendere rivendicazioni, il governo indiano ha accusato Islamabad di essere dietro l’attentato. Il Pakistan ha respinto le accuse definendole «infondate» e ha chiesto «un’indagine neutrale», ma l’India si starebbe preparando a colpire militarmente. Le autorità Pakistane hanno detto infatti di disporre di «informazioni credibili» secondo cui Nuova Delhi è pronta a lanciare un attacco militare nelle prossime 24-36 ore, «usando l’incidente di Pahalgam come pretesto». Lo ha detto il ministro Pakistano dell’Informazione, Attaullah Tarar, che ha avvertito: «Ogni aggressione comporterà una risposta decisa».Narendra Modi avrebbe dato libertà alle forze armate di scegliere «target, tempi e modalità della risposta»Una fonte del governo indiano, scrive France24, ha riferito che il premier Narendra Modi ha dato libertà alle forze armate di scegliere «target, tempi e modalità della risposta». 🔗 Lettera43.it - Il Pakistan ha «informazioni credibili» secondo cui l’India sta per lanciare un attacco militare Cresce la tensione tra India edopo l’terroristico che ha causato 26 morti a Pahalgam, località turistica del Kashmir indiano. Senza attendere rivendicazioni, il governo indiano ha accusato Islamabad di essere dietro l’attentato. Ilha respinto le accuse definendole «infondate» e ha chiesto «un’indagine neutrale», masi starebbe preparando a colpire militarmente. Le autoritàe hanno detto infatti di disporre di «cui Nuova Delhi è pronta aunnelle prossime 24-36 ore, «usando l’incidente di Pahalgam come pretesto». Lo ha detto il ministroo dell’Informazione, Attaullah Tarar, che ha avvertito: «Ogni aggressione comporterà una risposta decisa».Narendra Modi avrebbe dato libertà alle forze armate di scegliere «target, tempi e modalità della risposta»Una fonte del governo indiano, scrive France24, ha riferito che il premier Narendra Modi ha dato libertà alle forze armate di scegliere «target, tempi e modalità della risposta». 🔗 Lettera43.it

