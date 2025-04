Il paese in lacrime per la scomparsa di Roberto Genovese

Roberto Genovese lasciando i genitori, Maria Rosanna e Francesco e una sorella, Cinzia. A portarlo via una malattia incurabile, diagnosticata un anno fa.Roberto Genovese ha collaborato per anni con Trentino Marketing e Trentino Sviluppo, dove tutti lo. 🔗 Trentotoday.it - Il paese in lacrime per la scomparsa di Roberto Genovese Lunedì 28 aprile è morto a soli 42 annilasciando i genitori, Maria Rosanna e Francesco e una sorella, Cinzia. A portarlo via una malattia incurabile, diagnosticata un anno fa.ha collaborato per anni con Trentino Marketing e Trentino Sviluppo, dove tutti lo. 🔗 Trentotoday.it

Il paese in lacrime per la scomparsa di Roberto Genovese

