Il nuovo nome del delitto di Garlasco è di un vigile del fuoco in pensione | Si chiama Antonio e conosce la madre di Sempio

chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco secondo «Chi l’ha visto» il nuovo nome coinvolto nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli, l’uomo non è indagato. È già stato sentito dai carabinieri, che ne hanno chiesto conto alla madre di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso della 26enne uccisa il 13 agosto di 18 anni fa.Gli attacchi di panicoQuando lo scorso lunedì i carabinieri hanno fatto il nome del vigile del fuoco, oggi in pensione, Daniela Ferrari si sarebbe sentita male. Secondo l’avvocata Angela Taccia che difende Sempio, la donna «ha avuto un forte attacco di panico». La donna sarebbe ancora provata, ha spiegato l’avvocata, dopo aver già trascorso un lungo periodo con una «patologi neurologica peggiorata per la situazione che sta vivendo». 🔗 Sied è un exdelsecondo «Chi l’ha visto» ilcoinvolto nell’inchiesta suldi Chiara Poggi. Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli, l’uomo non è indagato. È già stato sentito dai carabinieri, che ne hanno chiesto conto alladi Andrea, indagato per omicidio in concorso della 26enne uccisa il 13 agosto di 18 anni fa.Gli attacchi di panicoQuando lo scorso lunedì i carabinieri hanno fatto ildeldel, oggi in, Daniela Ferrari si sarebbe sentita male. Secondo l’avvocata Angela Taccia che difende, la donna «ha avuto un forte attacco di panico». La donna sarebbe ancora provata, ha spiegato l’avvocata, dopo aver già trascorso un lungo periodo con una «patologi neurologica peggiorata per la situazione che sta vivendo». 🔗 Open.online

