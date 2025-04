Il ’nuovo liscio’ ecco il libro tratto dal podcast

liscio', un lavoro corale che raccoglie in un libro le dodici interviste realizzate nell'omonimo podcast incentrato sui protagonisti del nuovo liscio. Il podcast è stato realizzato da Materiali Musicali coi registi Domenico Giovannini e Samuele Ravaioli e l'intervistatrice è la giovane cantante forlivese Matilde Montanari, anche membro della band dei Santa balera.Il libro si apre con un intervento dell'assessora regionale Gessica Allegni, seguito da tante voci autorevoli del panorama musicale contemporaneo come Giordano Sangiorgi, patron del Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti), Riccardo Monti (sax e clarino), Carlotta Marchesini e Nicolò Quercia, ripsettivamente pianista e fisarmonicista, poi i cantautori Cristian Albani e Emauuele Tedaldi, legati sia alla musica d'autore che al liscio.

