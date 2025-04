Il nuovo direttore sportivo del Chons è Martino Perazzolo

direttore sportivo sarà affidato a Martino Perazzolo. Cinquantadue anni, è stato prima dirigente e poi direttore sportivo (dalla stagione 1920 alla stagione 2122) della Spal Cordovado. Si. 🔗 Pordenonetoday.it - Il nuovo direttore sportivo del Chons è Martino Perazzolo Il Chions, fresco di retrocessione in Eccellenza, ha comunica che dalla stagione 2025-2026, il ruolo disarà affidato a. Cinquantadue anni, è stato prima dirigente e poi(dalla stagione 1920 alla stagione 2122) della Spal Cordovado. Si. 🔗 Pordenonetoday.it

