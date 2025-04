Il nuovo casting di Mercoledì conferma la reunion di Tim Burton dal film più amato dai fan

reunion di Edward Mani di Forbice avrà luogo nella seconda stagione di Mercoledì. I fan hanno finalmente visto il primo trailer della nuova stagione di Mercoledì, che dà un’occhiata alle avventure che attendono la Mercoledì Addams di Jenna Ortega. Tim Burton è il produttore esecutivo e regista di Wednesday, e tornerà a un volto noto per aiutare a completare il cast. Variety riporta che Anthony Michael Hall si unirà al cast della seconda stagione. Hall ha lavorato con Burton nel cult horror del 1990 Edward mani di forbice, nel ruolo del cattivo centrale del film.Anthony Michael Hall può essere visto in Reacher di Prime Video, oltre che nei film Trigger Warning e Halloween Kills di Netflix. Ha anche fatto un’apparizione nell’episodio del 50° anniversario del Saturday Night Live, di cui è stato membro del cast dal 1985 al 1986. 🔗 Nerdpool.it - Il nuovo casting di Mercoledì conferma la reunion di Tim Burton dal film più amato dai fan Unadi Edward Mani di Forbice avrà luogo nella seconda stagione di. I fan hanno finalmente visto il primo trailer della nuova stagione di, che dà un’occhiata alle avventure che attendono laAddams di Jenna Ortega. Timè il produttore esecutivo e regista di Wednesday, e tornerà a un volto noto per aiutare a completare il cast. Variety riporta che Anthony Michael Hall si unirà al cast della seconda stagione. Hall ha lavorato connel cult horror del 1990 Edward mani di forbice, nel ruolo del cattivo centrale del.Anthony Michael Hall può essere visto in Reacher di Prime Video, oltre che neiTrigger Warning e Halloween Kills di Netflix. Ha anche fatto un’apparizione nell’episodio del 50° anniversario del Saturday Night Live, di cui è stato membro del cast dal 1985 al 1986. 🔗 Nerdpool.it

Se ne parla anche su altri siti

A Quiet Place 3: un nuovo aggiornamento conferma il lavori in corso - A Quiet Place 3: un nuovo aggiornamento conferma il lavori in corso Riceviamo un nuovo aggiornamento su A Quiet Place 3 dal momento che il produttore Brad Fuller rivela cosa riserva il futuro per il franchise. Diretto da John Krasinski, il primo capitolo del franchise horror segue la famiglia Abbott mentre attraversa un paesaggio post-apocalittico invaso da alieni che danno la caccia alle vittime seguendo solo i suoni che queste emettono. 🔗cinefilos.it

Nuovo allenatore Juventus, pazza idea bianconera: c’è la prima conferma - Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus qualora il club dovesse decidere di esonerare Thiago Motta al termine della stagione? Occhio al futuro dell’attuale tecnico bainconero, anche perchè non è escluso che Giuntoli possa confermare l’ex Bologna anche per la prossima annata Punto interrogativo sul futuro della panchina della Juventus, soprattutto in vista delle prossime settimane e in vista della prossima stagione. 🔗tvplay.it

«Benvenuto al nuovo direttore generale dottor Torre, contenti per la conferma del dottor Luatti» - Arezzo, 18 marzo 2025 – «Benvenuto al nuovo direttore generale dottor Torre, contenti per la conferma del dottor Luatti». L'assessore Menichella sulla situazione sanitaria in Valtiberina Periodo di importanti cambiamenti ma anche di piacevoli conferme nella sanità provinciale e di vallata. Di recente si è registrata la nomina del nuovo Direttore generale della Usl sud-est, incarico andato al dottor Marco Torre che prende il posto del dottor Antonio D’Urso trasferitosi in Trentino. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Harry Potter, clamoroso: Warner conferma i casting trapelati finora? Un sacco di scoop; La serie HBO di Harry Potter aggiunge nuovi nomi al cast e conferma diversi rumor; Mercoledì, anche Lady Gaga presente nella seconda stagione; Mercoledì 2, Jenna Ortega nei guai nel nuovo poster della serie Netflix. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia