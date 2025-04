Il Novellara trionfa | promozione in Prima categoria dopo dieci anni

dopo dieci anni il Novellara è tornato in Prima categoria: 59 punti con un +7 sul San Prospero che valgono il trionfo con un turno d'anticipo nel girone D di Seconda.Tanti i punti di forza della squadra, ma spicca su tutto il dato difensivo: soli 16 gol subiti in 25 partite, addirittura soltanto sei gol concessi alle avversarie nelle nove gare interne (squadra imbattuta in casa).Ci ha raccontato tutto il presidente del club azzurro royal-bianco Andrea Bedogni.Una lunga attesa, ma ora è tutto vero: siete in Prima categoria."L'emozione è grande perché ritorniamo in quella che è la categoria storica di questa piazza, ed era da tempo che non si vinceva. È un momento storico, lo aspettavamo da dieci anni".Domenica come avete festeggiato?"Abbiamo vinto per 2-0 a Reggiolo coi biancorossi, e dopo abbiamo fatto festa in piazza al ritorno a Novellara, divertendoci nei pressi del bar dove andiamo abitualmente.

