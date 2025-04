Il nome Franciscus inciso sulla lapide non è perfetto

sulla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Alcuni hanno iniziato a ipotizzare un possibile errore nella scritta “Franciscus”: non un problema di ortografia, bensì una disarmonicità tra le lettere che compongono il nome del Santo Padre, con la distanza tra le lettere “R, A e N” maggiore rispetto a quella delle altre.Tra i primi a rilevarlo e a parlare di possibile “errore”, il settimanale l’Espresso; ma sul web si è accesa la discussione e sulla lapide si stanno interrogando grafici ed esperti.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo La lapide di Papa Francesco? C’è un errore che salta subito all’occhio iO Donna. 🔗 Iodonna.it - Il nome "Franciscus" inciso sulla lapide non è perfetto Roma 30 aprile (askanews) – In rete e sui social network scoppia il dibattitotomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Alcuni hanno iniziato a ipotizzare un possibile errore nella scritta “”: non un problema di ortografia, bensì una disarmonicità tra le lettere che compongono ildel Santo Padre, con la distanza tra le lettere “R, A e N” maggiore rispetto a quella delle altre.Tra i primi a rilevarlo e a parlare di possibile “errore”, il settimanale l’Espresso; ma sul web si è accesa la discussione esi stanno interrogando grafici ed esperti.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Ladi Papa Francesco? C’è un errore che salta subito all’occhio iO Donna. 🔗 Iodonna.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Testamento di Papa Francesco: "Sepolto a Santa Maria Maggiore con il solo nome Franciscus, un benefattore anonimo pagherà i miei funerali" - PDF - Il testamento è stato diffuso dalla sala stampa vaticana. Ecco cosa aveva scritto Bergoglio. Poche righe, seguite da altrettante poche richieste Ecco il testamento di Papa Francesco, pronto dal 29 giugno 2022. Il pontefice si è spento oggi a 88 anni a causa di un ictus, seguito da un arresto 🔗ilgiornaleditalia.it

Il commiato di Papa Francesco: «Solo il nome Franciscus sulla nuda terra. Un benefattore coprirà le spese» - Un documento sobrio, profondo, scritto nella consapevolezza di un uomo che ha vissuto con umiltà e che desidera morire nello stesso spirito. Nessun epitaffio solenne, nessun monumento marmoreo: solo «Franciscus» inciso nella pietra, sopra un sepolcro semplice, nella nuda terra, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, il santuario che amava profondamente e dove si recava in preghiera all’inizio e al termine di ogni suo viaggio apostolico. 🔗citypescara.com

Il nome inciso sulla fede nuziale fa arrestare un truffatore a Numana - Il nome di una donna, inciso nella fede nuziale, fa arrestare un truffatore. In manette è finito un 38enne campano che giovedì pomeriggio aveva appena beffato una donna di 84 anni, a Numana. L’anziana aveva ricevuto una telefonata sul telefono di casa, in tarda mattinata, di un uomo che si era spacciato per suo nipote. "Sono nei guai, ho comprato un computer ma non ho i soldi per saldare il conto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, sulla lapide quell'imperfezione che fa discutere; C'è un errore nella scritta sulla tomba di Papa Francesco: il problema è nella sequenza delle lettere; L’incredibile errore della “A” sulla tomba di Papa Francesco; Il saluto a Francesco, il Papa della speranza e degli ultimi. Il resto in secondo piano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Errore grafico sulla tomba del Papa: così la scritta Franciscus diventa disarmonica - La regola vuole che ci sia la stessa distanza tra le lettere, nella dicitura sulla lapide la distanza è disarmonica ... 🔗repubblica.it

C’è un errore nella scritta sulla tomba di Papa Francesco: il problema è nella sequenza delle lettere - Chi ha inciso la scritta "Franciscus" sulla lapide di Bergoglio ha esagerato la distanza tra le lettere R, A, e N ... 🔗fanpage.it

L’incredibile errore della “A” sulla tomba di Papa Francesco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com