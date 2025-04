Il nodo Pedemontana | Sindaco incoerente

Sindaco Giovanni Sartori della Lega, dopo sei anni di mandato, si accorge che Pedemontana creerà grandi problemi alla viabilità del nostro paese. Svegliatosi dal sonno scrive a Regione Lombardia, governata dalla Lega, e chiede 5,3 milioni per misure compensative. Si dimentica che nel 201112 lui era assessore nella giunta che approvò la ripartizione di 60 milioni per compensazioni viabilistiche tra i cinque Comuni della tratta B2, che ha sempre avallato tutte le scelte di Regione e Pedemontana, che non ha mai dato seguito alle richieste, votate da lui e da tutti i consiglieri comunali nel 2024, di intervenire con Regione e Pedemontana per risolvere le criticità viabilistiche a Bovisio Masciago, e che quei 5,3 milioni sono destinati a tutti i Comuni della B2 per coprire l'aumento dei costi dovuti all'inflazione sui 60 milioni previsti". 🔗 Ilgiorno.it - Il nodo Pedemontana: "Sindaco incoerente" Se ai più la richiesta è parsa sensata, la lista civica Altra Bovisio Masciago invece è critica e analizza la situazione, tornando indietro nel tempo.

