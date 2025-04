‘Il Nano’ il Male secondo Pär Lagerkvist

Lagerkvist è stato poeta, romanziere svedese tra i maggiori della letteratura scandinava, premio Nobel nel 1951 con il romanzo Barabba. In Italia si deve alla casa editrice Iperborea la pubblicazione dei suoi scritti. Il Nano, pubblicato nel 1944 si può considerare l'opera più intensa della sua produzione che comprende La mia Parola è No, Marianne, il Sorriso Eterno, Pellegrino sul Mare, il Boia.Il romanzo è imperniato sulla figura del nano, voce narrante della storia, ed è ambientato in Italia, nel ' 500, in un' immaginaria corte rinascimentale a capo della quale c'è un principe, Leone, e la moglie Teodora circondati da vari personaggi. L' argomento principale è il Male nell' accezione più estrema che si possa immaginare e il protagonista ne è l' espressione e in quanto nano si colloca al livello più " basso", più infimo dell' umanità.

