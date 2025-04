Il museo come opera d' arte il Correr di Carlo Scarpa

museo Correr di Venezia vive della visione allestitiva di Carlo Scarpa, della sua capacità di creare spazi contemporanei all'interno dei quali ospitare capolavori antichi, come il "Cristo morto sostenuto dagli angeli" di Antonello da Messina oppure le due "Dame veneziane" di Carpaccio. Ora, per mettere ancora più in luce il valore degli interventi dell'architetto e la sua eredità verso il futuro del museo, è stata allestita nella Sala delle quattro porte la mostra "Il Correr di Carlo Scarpa"."Abbiamo cercato - ha detto ad askanews Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici Venezia - di avere di nuovo Carlo Scarpa tra di noi, che era un uomo visionario, era un uomo ancora totalmente presente. Tutto il museo Correr, il primo e il secondo piano parlano di Carlo Scarpa. 🔗 Quotidiano.net - Il museo come opera d'arte, il Correr di Carlo Scarpa Venezia, 30 apr. (askanews) - Ildi Venezia vive della visione allestitiva di, della sua capacità di creare spazi contemporanei all'interno dei quali ospitare capolavori antichi,il "Cristo morto sostenuto dagli angeli" di Antonello da Messina oppure le due "Dame veneziane" di Carpaccio. Ora, per mettere ancora più in luce il valore degli interventi dell'architetto e la sua eredità verso il futuro del, è stata allestita nella Sala delle quattro porte la mostra "Ildi"."Abbiamo cercato - ha detto ad askanews Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici Venezia - di avere di nuovotra di noi, che era un uomo visionario, era un uomo ancora totalmente presente. Tutto il, il primo e il secondo piano parlano di. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Opera d’arte da abitare: un museo-alloggio nella dimora medievale - Arena Po, 18 aprile 2025 – Shawn Levy ha raccontato “Una notte al museo”, in provincia di Pavia si può vivere l’esperienza singolare di dormire dentro un’opera d’arte, essere accolti da spazi che raccontano una storia attraverso colori, forme e visioni. Tutto questo accade ad Arena Po dove ieri è stato inaugurato il “Museo Grillo camere d’arte”, primo museo monografico in Italia a coniugare ospitalità e arte contemporanea. 🔗ilgiorno.it

Brioni ha fatto un profumo che sembra e costa quanto un'opera d'arte, ma non è il più caro del mondo - Il profumo più caro mai lanciato da un brand di moda? Lo ha fatto Brioni, si chiama Dualité - Crystal Edition, e nasce dall’unione sacrale e scintillante tra il brand sinonimo di eleganza italiana del su misura e non solo, e Lalique, la maison francese celebre per i suoi cristalli che costano più di un'utilitaria. Ora, se sei già abituato a sentire parlare di cappotti in vicuña che si aggirano sui 25. 🔗gqitalia.it

Musiche per il Museo regionale Accascina: l'arte dialoga con le sonorità jazz - Il 10, 11 e 12 aprile prossimo, alle ore 20, il Museo regionale Accascina ospiterà l'evento "Musiche per il Museo", in cui le suggestioni dell’arte dialogheranno con le sonorità jazz, all’interno degli spazi espositivi che ospitano capolavori di Antonello da Messina, Caravaggio e altri maestri... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il museo come opera d'arte, il Correr di Carlo Scarpa; I genitori si distraggono al museo: bimbo rovina un dipinto da 50 milioni di euro; Un bambino ha danneggiato un quadro di Mark Rothko da 50 milioni di dollari; I genitori si distraggono al museo: bimbo rovina un dipinto da 50 milioni di euro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il museo come opera d’arte, il Correr di Carlo Scarpa - Venezia, 30 apr. (askanews) – Il Museo Correr di Venezia vive della visione allestitiva di Carlo Scarpa, della sua capacità di creare spazi contemporanei all’interno dei quali ospitare capolavori anti ... 🔗askanews.it

Apre a Bellano il Museo Giancarlo Vitali - Il 30 aprile 2025 apre le porte al pubblico il Museo Giancarlo Vitali, nuovo spazio espositivo e centro permanente di produzione culturale nel cuore del borgo di Bellano, dedicato a riscoprire l’opera ... 🔗arte.go.it

1° Maggio. Aperture straordinarie dei Musei e di altri siti d'Arte - In occasione della Festa del Lavoro, giovedì 1° maggio, sono molti i musei statali e non, ma anche parchi e altri siti dedicati all'arte, che prevedono aperture straordinarie. Impossibile citarli tutt ... 🔗itinerarinellarte.it