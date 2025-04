Il motore dell’auto europea fatica a ripartire Stellantis ammette | Navighiamo a vista

europea perde colpi. Stellantis, gigante azzoppato lo dimostra. I numeri parlano chiaro: ricavi in calo del 14% nel primo trimestre, immatricolazioni in flessione del 9%, e soprattutto – fatto non trascurabile – la sospensione della guidance sull’intero esercizio. Un segnale inequivocabile di quanto l’incertezza stia diventando, per i costruttori, l’unica vera certezza.Il trimestre si è chiuso con 35,8 miliardi di euro di fatturato, lontani dai 41,7 miliardi dello stesso periodo del 2024. Il dato, secondo gli analisti di Citi, è in linea con le attese, ma ciò non toglie che per un gruppo della scala di Stellantis il rallentamento sia rilevante. Ancora più allarmante è il quadro disaggregato per aree geografiche: il Nord America, mercato chiave per il gruppo grazie ai marchi Jeep e RAM, ha registrato una contrazione del 25% nei ricavi e del 20% nelle immatricolazioni. 🔗 Panorama.it - Il motore dell’auto europea fatica a ripartire. Stellantis ammette: “Navighiamo a vista” L’autoperde colpi., gigante azzoppato lo dimostra. I numeri parlano chiaro: ricavi in calo del 14% nel primo trimestre, immatricolazioni in flessione del 9%, e soprattutto – fatto non trascurabile – la sospensione della guidance sull’intero esercizio. Un segnale inequivocabile di quanto l’incertezza stia diventando, per i costruttori, l’unica vera certezza.Il trimestre si è chiuso con 35,8 miliardi di euro di fatturato, lontani dai 41,7 miliardi dello stesso periodo del 2024. Il dato, secondo gli analisti di Citi, è in linea con le attese, ma ciò non toglie che per un gruppo della scala diil rallentamento sia rilevante. Ancora più allarmante è il quadro disaggregato per aree geografiche: il Nord America, mercato chiave per il gruppo grazie ai marchi Jeep e RAM, ha registrato una contrazione del 25% nei ricavi e del 20% nelle immatricolazioni. 🔗 Panorama.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, i dazi sull'auto e gli errori dell'Unione europea - Mario Draghi fa sapere da Hong Kong che per l'Europa «il tempo è scaduto», ma in realtà la data di scadenza risale a non meno di venticinque anni fa, quando durante l'ascesa delle aziende hi-tech della Silicon Valley il Vecchio Continente smarrì la mappa dell'innovazione, quella che oggi guida la manifattura e i servizi, la difesa e la logistica, la finanza e lo spettacolo. Era il tempo in cui si cantilenava - con la stupidità di chi crede di saperla lunga - che «piccolo è bello», così la nostra industria è rimasta un parco di nani da giardino circondato da un universo di titani. 🔗liberoquotidiano.it

Crisi dell’auto, Urso: “Industria europea è salva, la commissione Ue dà ragione a Italia” - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha annunciato che questo mese presenterà un emendamento per permettere alle industrie dell'automotive di adeguarsi agli standard sulle emissioni di Co2 in tre anni invece che in uno solo L'articolo Crisi dell’auto, Urso: “Industria europea è salva, la commissione Ue dà ragione a Italia” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Northvolt dichiara fallimento: a rischio il sogno dell'auto elettrica europea - Il produttore svedese di batterie per auto elettriche Northvolt ha dichiarato fallimento in Svezia. Fondata nel 2016, l'azienda era considerata cruciale per i tentativi europei di mettersi al passo con Asia e Stati Uniti nella produzione di celle per batterie, componente cruciale per produrre... 🔗europa.today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il motore dell’auto europea fatica a ripartire. Stellantis ammette: “Navighiamo a vista”; Perché la crisi dell'auto è il vero problema dell'Europa? Il nuovo episodio di DIRECT, il Podcast del direttore; Auto UE: cercasi nuovo motore; Auto, il Ppe fa pressioni su von der Leyen per difendere il motore a combustione. E apre ai bio-carburanti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il motore dell’auto europea fatica a ripartire. Stellantis ammette: “Navighiamo a vista” - Il risultato è in linea con le previsioni, e il titolo in borsa guadagna terreno, nonostante la sospensione della guidance a causa delle incertezze legate ai dazi statunitensi L’auto europea ... Il ... 🔗panorama.it

Mercato dell’auto in Europa: -0,2% a marzo 2025 - Una distinzione che fa la differenza: se si considera il mercato europeo allargato ... 35,5% della quota di mercato dell’UE. Diminuisce la quota dei “motori tradizionali” La quota di mercato combinata ... 🔗lautomobile.aci.it

Perché la Cina è diventata un problema per l'auto europea - Vendite in calo in tutti i segmenti, crisi d'identità e incapacità di seguire le tendenze di un mercato esuberante ma esigente. 🔗msn.com