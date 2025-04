Il mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare con una nuova serie intitolata Wisteria Lane

nuova serie intitolata Wisteria Lane, legata al mondo di Desperate Housewives. L'amato mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare sugli schermi televisivi con un nuovo progetto intitolato Wisteria Lane. Lo sviluppo della serie è attualmente in corso tra le fila di Onyx Collective e sarà prodotto da Simpson Street di Kerry Washington e 20th Television. I dettagli del nuovo progetto Wisteria Lane sarà scritta da Natalie Chaidez (The Flight Attendant) e viene descritta come una serie divertente, comica in modo dark e che unisce elementi soap e mystery in stile Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane. La prima descrizione del potenziale show anticipa: "Apparentemente tutti i vicini a Wisteria stanno .

