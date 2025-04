Il mio Mediterraneo Magliocco espone i tappeti di Antonio Di Maro ispirati a Capri e Santorini

tappeti dell’architetto Antonio Di Maro presentata dalla storica azienda Magliocco tappeti si ispira a tre luoghi iconici del Mediterraneo, Capri, Sidi Bou Said e Santorini. “Il Mediterraneo è molto più di un mare: è un crocevia di culture, un luogo senza tempo dove l’uomo ha intrecciato storie, commerci e identità. È un “continente liquido”, come lo definì Fernand Braudel, uno spazio complesso e pulsante di vita, che custodisce la memoria del passato e ispira il futuro”.È da questa visione stratificata e poetica che nasce “Il Mio Mediterraneo”, la nuova collezione di tappeti di Antonio Di Maro Architetti che rende omaggio alle sfumature culturali, naturali e artistiche del bacino del Mediterraneo. L’architetto che l’ha ideata ha scelto di raccontare il suo personalissimo Mediterraneo attraversato più volte in moto. 🔗 La collezione didell’architettoDipresentata dalla storica aziendasi ispira a tre luoghi iconici del, Sidi Bou Said e. “Ilè molto più di un mare: è un crocevia di culture, un luogo senza tempo dove l’uomo ha intrecciato storie, commerci e identità. È un “continente liquido”, come lo definì Fernand Braudel, uno spazio complesso e pulsante di vita, che custodisce la memoria del passato e ispira il futuro”.È da questa visione stratificata e poetica che nasce “Il Mio”, la nuova collezione didiDiArchitetti che rende omaggio alle sfumature culturali, naturali e artistiche del bacino del. L’architetto che l’ha ideata ha scelto di raccontare il suo personalissimoattraversato più volte in moto. 🔗 Ildenaro.it

