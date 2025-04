Il mio impegno per l’inclusione sociale

Tra i nuovi dieci Maestri del Lavoro, nativa di Imola, riolese di residenza, Nicoletta Campalmonti, ragioniera classe '61 per oltre 41 anni ha lavorato come dipendente presso la Cooperativa sociale Ceff di Faenza, acronimo di Cooperativa Educativa Famiglie Faentine. Nicoletta Campalmonti ha iniziato il suo percorso lavorativo come impiegata amministrativa e addetta alla segreteria nel 1982 per arrivare, nel 2016 a ricoprire il ruolo di Responsabile Controllo di gestione e bilancio."Sono profondamente grata – dice la stessa Nicoletta Campalmonti – a chi mi ha segnalato e davvero onorata per questo riconoscimento. Ritengo di aver fatto solo il mio dovere nel contribuire alla realizzazione di un ideale nato più di quaranta anni fa da un'idea dei coniugi Francesco e Gabriella Bandini. Ideale che Ceff ha concretizzato nell'avviare attività educative e produttive atte a formare e valorizzare capacità personali e professionali di molte persone che, per nascita o per vissuti particolari, si sono trovati in stato di bisogno.

