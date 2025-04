Il ministro degli Esteri russo Lavrov in visita a Santo Domingo

Santo Domingo, 30 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri della Repubblica Dominicana, Roberto Alvarez, accoglie il suo collega russo, Sergei Lavrov, presso il Ministero degli Affari Esteri a Santo Domingo.

Il ministro degli esteri russo Lavrov paragona Macron a Hitler e Napoleone: “Vuole attaccarci” - Il confronto tra Russia e Francia si fa sempre più acceso dopo le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. Le sue parole sul nucleare e sulla possibilità di inviare forze europee in Ucraina hanno infatti scatenato una dura reazione da parte di Mosca, che ora lo accusa di voler alimentare il conflitto, e lo paragona a Hitler e Napoleone.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, al via i colloqui in Arabia Saudita. Incontro tra il segretario Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov - A Riad il summit per porre fine alla guerra in Ucraina. Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e personaggio molto influente a Mosca, che fa parte della delegazione russa ai colloqui in Arabia Saudita, ha riferito che l’economia sarà al centro del vertice L'articolo Ucraina, al via i colloqui in Arabia Saudita. Incontro tra il segretario Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina: il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Arabia Saudita - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha incontrato oggi, martedì 18 febbraio 2025, il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, a Riad, in Arabia Saudita, per un primo vertice volto a promuovere nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. L’incontro, come annunciato dal ministero degli Esteri di Mosca, è avvenuto presso il Palazzo Diriyah, nel quartiere diplomatico della capitale del regno arabo, e segna un altro passo avanti della nuova amministrazione del presidente statunitense Donald Trump per invertire la politica del suo predecessore Joe Biden ... 🔗tpi.it

