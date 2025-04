Il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno | il governo lo finanzi

Metromare "deve arrivare a Santarcangelo". In attesa che partano i lavori del secondo tratto del Metromare, dalla stazione di Rimini fino alla Fiera, la giunta di Santarcangelo ha approvato i documenti necessari per candidare il progetto del nuovo tratto dalla Fiera fino a Santarcangelo al bando del ministero alle infrastrutture e ai trasporti, nella speranza di ottenere soldi da Roma. Fondi necessari, visto che serviranno 75 milioni di euro per portare il Metromare da Rimini fino alla stazione ferroviaria di Santarcangelo. Una tratta lunga 5,7 km, con il tracciato del Trc che sarà in prevalenza adiacente alla linea ferroviaria, fatta eccezione per il centro abitato di Santa Giustina. Sei le fermate tra la Fiera di Rimini e la stazione di Santarcangelo: una a San Martino in Riparotta, poi quella via Emilia-Casetti, altre due a Santa Giustina, poi la fermata via Emilia-Pedrizzo e infine quella nella zona artigianale di Santarcangelo prima del capolinea alla stazione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno: il governo lo finanzi" "Per noi è un treno verso il futuro e andava assolutamente preso". Filippo Sacchetti è convinto: il"deve arrivare a". In attesa che partano i lavori del secondo tratto del, dalla stazione di Riminialla Fiera, la giunta diha approvato i documenti necessari per candidare il progetto del nuovo tratto dalla Fieraal bando del ministero alle infrastrutture e ai trasporti, nella speranza di ottenere soldi da Roma. Fondi necessari, visto che serviranno 75 milioni di euro per portare ilda Riminialla stazione ferroviaria di. Una tratta lunga 5,7 km, con il tracciato del Trc che sarà in prevalenza adiacente alla linea ferroviaria, fatta eccezione per il centro abitato di Santa Giustina. Sei le fermate tra la Fiera di Rimini e la stazione di: una a San Martino in Riparotta, poi quella via Emilia-Casetti, altre due a Santa Giustina, poi la fermata via Emilia-Pedrizzo e infine quella nella zona artigianale diprima del capolinea alla stazione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Metromare fino a Santarcangelo, caccia a 75 milioni di euro. Pronto lo studio da presentare al ministero - Con in mano uno studio di fattibilità tecnico-economico pronto, il territorio si prepara a bussare alle porte del ministero in cerca dei fondi per estendere la linea di Metromare e portarlo nel futuro fino a Santarcangelo di Romagna. I documenti per l’accesso al bando che elargirà le risorse... 🔗riminitoday.it

Sei fermate lungo 5 chilometri: parte la caccia ai fondi per portare il Metromare fino a Santarcangelo - In attesa dell'avvio dei cantieri per il secondo tratto dalla stazione alla Fiera, Rimini pensa ai prossimi passi da muovere per l'estensione del Metromare fino a Santarcangelo. Parte così la caccia ai finanziamenti. Avanza l’iter amministrativo e progettuale per l’estensione verso Santarcangelo... 🔗riminitoday.it

Metromare fino a Cattolica, caccia a 66 milioni di euro: parte l'iter per captare i finanziamenti - Il Comune di Riccione ha approvato in giunta gli elaborati progettuali che il Comune di Misano, in qualità di soggetto capofila, candiderà al bando statale destinato al settore del trasporto rapido di massa. La domanda riguarda il progetto “Metromare, terza tratta stazione ferroviaria di Riccione... 🔗riminitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno: il governo lo finanzi; Santarcangelo sale sul Metromare: Treno verso il futuro; Sei fermate lungo 5 chilometri: parte la caccia ai fondi per portare il Metromare fino a Santarcangelo; RIMINI: Metromare, in progetto tratte per Cattolica e Santarcangelo | VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno: il governo lo finanzi" - "Per noi è un treno verso il futuro e andava assolutamente preso". Filippo Sacchetti è convinto: il Metromare "deve arrivare a Santarcangelo ". In attesa che partano i lavori del secondo tratto del Me ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Santarcangelo sale sul Metromare: “Treno verso il futuro” - La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato nei giorni scorsi la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla tratta Rimini Fiera-Santarcangelo FS del Metromare, propedeutica alla candidat ... 🔗chiamamicitta.it

Metromare a Santarcangelo: servono 75 milioni - Rimini si avvicina a Santarcangelo con il Metromare. In attesa che partono i lavori per il secondo tratto, dalla stazione di Rimini fino alla Fiera, si mette già sui binari il progetto per ... 🔗msn.com