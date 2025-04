Il metaforico dissennato rotolante primissimo film di Bong Joon-ho al Far East Film Festival di Udine

East Film Festival di Udine in questi giorni per recuperare il primissimo Film di Bong Joon-ho. Quel Barking dogs never bite (possiamo tradurlo con un Cani che abbaiano non mordono) datato anno 2000, qui in versione restaurata da negativo 35mm originale grazie al lavoro del Korea Film Archive. Altrettanto nobile è la scritta che segue a quella del restauro dove si spiega che nessun animale è stato maltrattato per le riprese di questo Film.Già perché Bong, nel suo Film d’esordio, mostra una crudeltà grottesca e beffarda contro tre cagnetti piccini rei di disturbare l’impossibile quiete di Yoon-joo, uno scontento e nevrotico professorucolo (Lee Sung-Jae) che non riesce a far carriera e con la moglie incinta. Le linee spaziali gerarchiche, qui verticali, e le dinamiche classiste che Bong disegnerà ulteriormente nell’oscarizzato successo planetario Parasite (2019), cominciano già qui a vedere la luce grazie a palazzine altissime e imponenti, zeppe di appartamenti cellette, dove appunto il protagonista è subito ossessionato dall’abbaiare canino. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Il metaforico, dissennato, rotolante primissimo film di Bong Joon-ho al Far East Film Festival di Udine Il cagnetto dove lo metto. Bisogna passare al Fardiin questi giorni per recuperare ildi-ho. Quel Barking dogs never bite (possiamo tradurlo con un Cani che abbaiano non mordono) datato anno 2000, qui in versione restaurata da negativo 35mm originale grazie al lavoro del KoreaArchive. Altrettanto nobile è la scritta che segue a quella del restauro dove si spiega che nessun animale è stato maltrattato per le riprese di questo.Già perché, nel suod’esordio, mostra una crudeltà grottesca e beffarda contro tre cagnetti piccini rei di disturbare l’impossibile quiete di Yoon-joo, uno scontento e nevrotico professorucolo (Lee Sung-Jae) che non riesce a far carriera e con la moglie incinta. Le linee spaziali gerarchiche, qui verticali, e le dinamiche classiste chedisegnerà ulteriormente nell’oscarizzato successo planetario Parasite (2019), cominciano già qui a vedere la luce grazie a palazzine altissime e imponenti, zeppe di appartamenti cellette, dove appunto il protagonista è subito ossessionato dall’abbaiare canino. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

