Il messaggio inedito di Papa Francesco alle giovani coppie | Amatevi come in un tango

messaggio inedito di Papa Francesco alle giovani coppie è contenuto nella prefazione del Pontefice al libro Youcat. Amore per sempre, pubblicato dalla Youcat Foundation, editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. Nel testo, così come rende noto Vatican News, Bergoglio paragona l'amore al tango, il tradizionale ballo argentino che il Papa ha rivelato di aver "danzato spesso" quando era giovane. Un "meraviglioso gioco libero tra uomo e donna" lo definisce Bergoglio all'inizio del testo.Nel tango, scrive ancora il Papa, "il ballerino e la ballerina si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l'attenzione, la disciplina e la dignità. Gioiscono dell'amore e intuiscono cosa possa significare donarsi completamente". Il Pontefice, poi, osserva: "Quanti matrimoni oggi falliscono dopo tre, cinque, sette anni? Non sarebbe meglio, allora, evitare il dolore, toccarsi soltanto come in una danza passeggera, godersi a vicenda, giocare insieme, e poi lasciarsi?".

L’inedito ultimo messaggio di Papa Francesco: «Imparate ad ascoltare» - Il filmato girato l’8 gennaio Sta circolando in rete un ultimo messaggio di Papa Bergoglio. Il video, diffuso da Oggi, risale all’8 gennaio 2025. Nel filmato Papa Francesco esorta i giovani e si rivolge a loro. «Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. 🔗361magazine.com

Il video inedito di Papa Francesco e il suo messaggio ai giovani: “Imparate ad ascoltare” - "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparate ad ascoltare". È l'invito che Papa Francesco rivolge ai giovani in un video inedito registrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero. E proprio oggi, domenica 27 aprile, si è concluso a Roma il Giubileo degli adolescenti: "Il Papa era la nostra bussola". 🔗fanpage.it

Il video inedito di Papa Francesco e il suo messaggio ai giovani: “Imparate ad ascoltare” - "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparate ad ascoltare". È l'invito che Papa Francesco rivolge ai giovani in un video inedito registrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero. E proprio oggi, domenica 27 aprile, si è concluso a Roma il Giubileo degli adolescenti: "Il Papa era la nostra bussola".Continua a leggere 🔗fanpage.it

