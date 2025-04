Il messaggio del ragazzo che ha trovato la gattina della metro B | “Ho salvato Yuna e oggi si chiama Lola è amata”

Yuna è fuggita dalla metro B il 24 aprile, dando il via a una straordinaria mobilitazione sui social e offline. Dopo giorni di ricerche, un ragazzo l'ha trovata e ha deciso di adottarla cambiandole il nome. Ora è la gatta è al sicuro, ma la sua umana precedente, di appena 14 anni, non la rivedrà più. 🔗 A Roma la gattaè fuggita dallaB il 24 aprile, dando il via a una straordinaria mobilitazione sui social e offline. Dopo giorni di ricerche, unl'ha trovata e ha deciso di adottarla cambiandole il nome. Ora è la gatta è al sicuro, ma la sua umana precedente, di appena 14 anni, non la rivedrà più. 🔗 Fanpage.it

