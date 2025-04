Lanazione.it - Il Memorial per Angelo. Nessuno ha dimenticato. Cerimonia commovente

"I parenti forse temevano un po’ che noi lo avremmo, maVivone è rimasto nei nostri cuori e la giornata di sabato lo ha dimostrato". Parola di carabiniere. È stata unaquella che si è celebrata per tutto il giorno di sabato e nella mattina di domenica scorsa per il primodell’associazione nazionale carabinieri in congedo di Monsummano, dedicato aVivone, il militare che prestava servizio alla stazione di Casale e faceva il volontario alla Misericordia di Pieve a Nievole, rimasto vittima di un terribile incidente nel maggio del 2017 all’uscita del casello di Pistoia. Grande è stata la partecipazione soprattutto da parte delle sezioni dei carabinieri in congedo e in servizio di Meduna di Livenza in provincia di Treviso, che sono giunti in 50 per celebrare Vivone e di Gubbio, con le quali l’Anc di Monsummano ha firmato il gemellaggio e posto le basi per proseguire in futuro con idedicati agli ex colleghi. 🔗 Lanazione.it