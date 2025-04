Il meglio del blues ma anche cantautori italiani | ricco programma per l’estate a Pistoia

Pistoia – Si terrà tra il 27 giugno e il 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia blues Festival prevista in piazza del Duomo a Pistoia. anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani.La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, forse la più grande blueswoman femminile in circolazione, per poi attendere la prima volta sul palco del festival il 4 luglio per Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini Un blues per Nick. 🔗 – Si terrà tra il 27 giugno e il 15 luglio 2025 la 44esima edizione delFestival prevista in piazza del Duomo aquest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione alrock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti.La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, forse la più grandewoman femminile in circolazione, per poi attendere la prima volta sul palco del festival il 4 luglio per Marcus King (un nuovo King a, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Ilrock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini Unper Nick. 🔗 Corrieretoscano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carte e App meglio dei contanti, gli italiani preferiscono il pagamento digitale - Roma, 3 aprile 2025 – Gli italiani utilizzano maggiormente i pagamenti digitali rispetto ai contanti. Questo è quanto emerge da una recente inchiesta pubblicata da Altroconsumo, l'organizzazione che ha come scopo principale quello di informare e tutelare i consumatori. Il metodo di pagamento che gli italiani utilizzano di più, secondo una media settimanale, è infatti la carta di debito (55%), seguita subito dopo dai contanti (54%): si tratta di un dato sempre più in crescita, considerando inoltre come un consumatore su 4 scelga di utilizzare app o carte di credito per effettuare transazioni. 🔗quotidiano.net

De André, Guccini, Battiato e De Gregori: un concerto omaggio ai grandi cantautori italiani - Sabato 15 marzo alle 21, presso il teatro comunale di Russi in Via Cavour 8, il cantautore Sergio Casabianca, accompagnato da una formazione inedita di artisti, presenterà il suo nuovo concerto: “FFFF…enomeni – Omaggio a De André, Guccini, Battiato e De Gregori”, unica data nel ravennate di una... 🔗ravennatoday.it

Gli italiani non hanno fiducia nell’economia, con il Covid andava meglio - La fiducia dei consumatori a marzo cala in quasi tutte le metriche, secondo l’ultimo rapporto Istat. Questo dato, misurato tramite un sondaggio, riflette cosa la popolazione pensi della situazione economica del Paese e delle proprie prospettive personali. Particolarmente duro il giudizio sull’economia italiana che, nonostante la crescita dell’occupazione, è vista di fatto in crisi. Divise, invece, le imprese, le cui risposte riflettono un generale clima di sfiducia da parte del manifatturiero, appesantito dall’incertezza, dai dazi e dal prezzo dell’energia che fa calare profitti e ... 🔗quifinanza.it

Se ne parla anche su altri siti

R&B Takeover Fest – Night: quattro tra le migliori voci rhythm and blues in scena a Roma; Jazz from Italy: gli artisti italiani al Festival Internazionale di Jazz & Blues di Edimburgo; Pistoia Blues Festival, un nuovo nome in calendario: biglietti già disponibili; Stefano Macchia Electric Blues live - Ink Club - eventi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cantautori italiani - Nella seconda metà degli anni '90 si affacciano alla scena musicale grandi cantautori come Fabrizio de Andrè. Molte sue canzoni si ispirano dal punto di vista musicale alla tradizione delle ... 🔗skuola.net