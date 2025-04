Il match analyst Figc Scognamiglio | Lukaku è criticato perché segna pochi gol ma il suo lavoro senza palla è fondamentale

Scognamiglio, classe ’93, laureato in Scienze motorie, allenatore Uefa B e match analyst Figc diplomatosi a Coverciano. Tra le altre cose organizza e tiene corsi di match analysis. Ma soprattutto ha una visione chiara e per niente ideologica sul proprio ruolo e sulla sua applicazione al gioco del calcio. Quanti match analyst dovrebbe avere un top club? «Se ci riferiamo alla situazione sottolineata da Ancelotti su X direi che per il Real Madrid, per la sua storia e i suoi trofei, 2 sono davvero pochi. Per la mia esperienza 7, però, sono troppi e si rischia di fare confusione, l’ideale sarebbe stare nel mezzo, 45». Cos’è la match analysis? «Lo studio, mediante video e dati, di ciò che avviene sul terreno di gioco negli allenamenti, durante e dopo la partita, analizzando con lo staff tecnico cosa è riuscito e cosa non è andato bene». 🔗 Ilnapolista.it - Il match analyst Figc Scognamiglio: «Lukaku è criticato perché segna pochi gol, ma il suo lavoro senza palla è fondamentale» Tuttosport ha intervistato il napoletano Domenico, classe ’93, laureato in Scienze motorie, allenatore Uefa B ediplomatosi a Coverciano. Tra le altre cose organizza e tiene corsi dianalysis. Ma soprattutto ha una visione chiara e per niente ideologica sul proprio ruolo e sulla sua applicazione al gioco del calcio. Quantidovrebbe avere un top club? «Se ci riferiamo alla situazione sottolineata da Ancelotti su X direi che per il Real Madrid, per la sua storia e i suoi trofei, 2 sono davvero. Per la mia esperienza 7, però, sono troppi e si rischia di fare confusione, l’ideale sarebbe stare nel mezzo, 45». Cos’è laanalysis? «Lo studio, mediante video e dati, di ciò che avviene sul terreno di gioco negli allenamenti, durante e dopo la partita, analizzando con lo staff tecnico cosa è riuscito e cosa non è andato bene». 🔗 Ilnapolista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, i motivi tattici del fallimento di Thiago Motta e su cosa lavorerà Tudor. Tribuna Juve con il match-analyst Adriano Bacconi – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Juventus, quali sono i motivi tattici dietro al fallimento di Thiago Motta e su cosa lavorerà Tudor. Tribuna Juve con Adriano Bacconi – VIDEO Nuova puntata di Tribuna Juve, con il nostro Paolo Rossi che ha intervistato il match-analyst Adriano Bacconi per parlare della fine dell’esperienza di Thiago Motta con la Juventus e dell’avvento in panchina di Igor Tudor. Nel video di Juventusnews24, sono stati analizzati i motivi tattici dietro al fallimento dell’allenatore italo-brasiliano e cosa ci si aspetta dal tecnico croato. 🔗juventusnews24.com

PIGLIONICA (MATCH ANALYST DI ARBITRI FIFA E UEFA): “IL VAR A CHIAMATA NON RISOLVEREBBE I PROBLEMI. VI SPIEGO…” - Gianvito Piglionica, match analyst di arbitri UEFA e FIFA, è intervenuto in diretta su TvPlay Gianvito Piglionica durante l’ultima diretta di TvPlay – TvPlay.it“LA TECNOLOGIA NON DISTRUGGE IL CALCIO” – “Perché il VAR non interviene su tutte le situazioni di gioco? (Tipo calcio d’angolo ecc). Secondo me a questo ci si arriverà, per cambiare il protocollo servono nuovi investimenti. Sembra banale, ma non lo è. 🔗tvplay.it

Milan, il nuovo modulo è la svolta? L’opinione del match analyst - Milan, a sette giornate dalla fine del campionato si cambia modulo ed è subito goleada. La formazione rossonera è infatti passata al modulo 3-4-3 nella trasferta contro l’Udinese, ottenendo una vittoria netta e convincente. Ma si tratta solo di una mossa temporanea o è un cambiamento destinato a durare? Per approfondire questo tema, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Michele Tossani, match analyst ed esperto di tattica calcistica. 🔗ilprimatonazionale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il match analyst Figc Scognamiglio: «Lukaku è criticato perché segna pochi gol, ma il suo lavoro senza palla è fondamentale; Il match analyst Figc Scognamiglio: Lukaku è stato criticato per i pochi gol segnati, ma c'è un motivo per cui Conte lo vuole sempre; Il Match Analyst nel calcio: Scognamiglio esclusivo, Perché Conte sceglie Lukaku; Il Trapani Calcio assume un ‘match analyst’, è Domenico Scognamiglio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Match Analyst nel calcio: Scognamiglio esclusivo, "Perché Conte sceglie Lukaku" - L'intelligenza artificiale e l'importanza dei dati per comprendere le scelte e migliorarle: quanto conta nella profondità di una squadra ... 🔗tuttosport.com

Il Trapani Calcio assume un ‘match analyst’, è Domenico Scognamiglio - Scognamiglio, oltre ad essere un match analyst riconosciuto dalla Figc, è un allenatore Uefa B ed è anche iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti. Aveva iniziato la stagione con l’Arezzo, sotto ... 🔗itacanotizie.it