Il maltese Mario Grech cardinale pro-gay che desidera la Chiesa arcobaleno

Chiesa arcobaleno, una chiara vicinanza alla comunità Lgbt, una bella polemica con il vicepremier Salvini (si è a detto "ferito" nel vedergli esibire il rosario). L'idea di una Chiesa in "orizzontale" e non più verticale. Ce n'è abbastanza per poter dare la "patente" di progressista al 68enne cardinale maltese Mario Grech e infatti il cardinale, in molte analisi delle ultime ore, figura nel drappello abbastanza nutrito dei cardinali progressisti, quasi una ventina.Pronti a varcare la soglia del Conclave. Grech si sente stretto dentro questa definizione, visto che in molti lo identificano come "tessitore" e uomo del dialogo. Ma ultimamente queste caratteristiche sembra aver lasciato il passo all'altra "anima" del porporato.Inizialmente considerato un conservatore, Grech è diventato nel corso degli anni un promotore delle riforme di Francesco all'interno della Chiesa, mostrando notevoli capacità di adattamento nel tempo.

