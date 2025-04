Il logo vincente disegnato da tre ragazzi

Il logo ufficiale della tappa della Coppa del mondo di canottaggio, che si terrà dal 13 al 15 giugno sul Lago di Varese, è stato realizzato da tre studenti del Falcone di Gallarate: Lorenzo Bonini, Alessio Infurna e Samuele Sciocco si sono aggiudicati il concorso promosso dall'Ufficio scolastico territoriale in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio, a cui hanno partecipato le superiori a indirizzo grafico-artistico della provincia. Ieri a Castronno la premiazione dei vincitori, con la presentazione del logo che raffigura i simboli del canottaggio: la barca, un remo, l'atleta e l'acqua del lago, oltre a una V rossa che rappresenta la città. Al secondo posto un altro progetto dal Falcone, di Tommaso Ortolano e Ilaria Cassinerio. Terzo posto a pari merito per le idee di Riccardo De Gaetani e Alvin Nikkolaj dell'Einaudi e Kilian Buttarelli del Frattini.

