Il lavoro può disgregare le famiglie | serve scuotere l’indifferenza di chi ha il potere

Fra poco si festeggerà il 1° maggio, la festa del lavoro. Desidero esprimere, in aggiunta a quelle più importanti e conosciute, una questione meno apparente ma ugualmente importante: il lavoro che disgrega le famiglie. Non è certo un modo di condannare il lavoro, ma un modo per riflettere sulle conseguenze dolorose che non pochi devono sopportare per lavorare. A causa del lavoro i nuclei familiari si disfano perché bisogna andare lontano dalla propria famiglia. Vicino casa, o nelle zone limitrofe o nelle intere regioni del Sud il lavoro manca e bisogna andare lontano dove ci sono le aziende e le possibilità di occupazione. La conseguenza è che le famiglie si frantumano. Un figlio ha trovato lavoro al Nord, un figlio all'estero e si sa che dove c'è pane si mette su famiglia, magari con ragazzo o una ragazza con famiglia di origine a centinaia di km.

