Il lavoro miete un’altra vittima Colpito alla testa dalla benna Perde la vita nel cantiere edile

cantiere edile avviato con l’obiettivo di sistemare un parcheggio che sorge nei pressi di un supermercato, in via Biasini. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Casalbuttano e di Soresina, chiamati sul posto del sinistro, Mohamed residente in provincia di Brescia e addetto alla guida di un bobcat era nei pressi di un parcheggio in via di ristrutturazione nel quale era impegnata l’impresa edile milanese presso la quale l’uomo era dipendente. L’operaio stava operando in una parte del parcheggio nel quale era da solo. A un certo punto la benna del l’escavatore si è abbassata, probabilmente a causa di una manovra errata o messa inavvertitamente in modo dall’operaio che gli stava molto vicino e ha Colpito violentemente alla testa il 35enne, finendo poi per schiacciarlo e ucciderlo. 🔗 Ilgiorno.it - Il lavoro miete un’altra vittima. Colpito alla testa dalla benna. Perde la vita nel cantiere edile Un operaio di 35 anni, Mohamed Khairy Selim Osman, è morto ieri intorno alle 14.30 a Soresina, mentre stava lavorando in unavviato con l’obiettivo di sistemare un parcheggio che sorge nei pressi di un supermercato, in via Biasini. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Casalbuttano e di Soresina, chiamati sul posto del sinistro, Mohamed residente in provincia di Brescia e addettoguida di un bobcat era nei pressi di un parcheggio in via di ristrutturazione nel quale era impegnata l’impresamilanese presso la quale l’uomo era dipendente. L’operaio stava operando in una parte del parcheggio nel quale era da solo. A un certo punto ladel l’escavatore si è abbassata, probabilmente a causa di una manovra errata o messa inavvertitamente in modo dall’operaio che gli stava molto vicino e haviolentementeil 35enne, finendo poi per schiacciarlo e ucciderlo. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

“Ne vedremo delle belle” chiude in anticipo: Maria De Filippi miete un’altra vittima - News Tv. “Ne vedremo delle belle” chiude. Il talent show condotto da Carlo Conti chiude in anticipo. Il programma non ha mai retto al confronto con “Amici” di Maria De Filippi. L’ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile 2025. (Continua…) Leggi anche: Carlo Conti chiude tutto: l’annuncio a sorpresa poco fa Leggi anche: “Te lo tiro in testa”. “Ne vedremo delle belle”, le due Vip ad un passo dalla rissa Le parole di Carlo Conti È stato Carlo Conti stesso ad annunciare la chiusura di “Ne vedremo delle belle” a LaPresse: “Visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato ... 🔗tvzap.it

Tragedia a Valbrembo. Bullone colpisce operaio. Altra vittima sul lavoro - Tragedia sul lavoro a Valbrembo. A perdere la vita Manuel Vargiu (nella foto), 45 anni, residente a Ponteranica, sposato e padre di un figlio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un bullone espulso da un macchinario. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16,45 all’interno dei Vivai Cattaneo, in via Kennedy, un controviale della Villa d’Almè-Dalmine, accanto alla tangenziale sud. 🔗ilgiorno.it

La comunità indiana piange Singh Satwinder, un'altra vittima del lavoro - Si chiamava Singh Satwinder e aveva 35 anni il lavoratore deceduto ieri, 16 aprile, dopo un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 9 aprile scorso a Borgo Santa Maria. Era precipitato dal tetto di un capannone e le sue condizioni erano apparse subito gravi, al punto da rendere necessaria... 🔗latinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il lavoro miete un’altra vittima. Colpito alla testa dalla benna. Perde la vita nel cantiere edile; AMENDOLARA: Moto contro mezzo pesante, la S.S. 106 miete un'altra vittima -; La 106 miete un’altra vittima: muore centauro in scontro con camion; Colorno battuto: il Viadana miete un’altra vittima. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il lavoro miete un’altra vittima. Colpito alla testa dalla benna. Perde la vita nel cantiere edile - Un operaio di 35 anni, Mohamed Khairy Selim Osman, è morto ieri intorno alle 14.30 a Soresina, mentre stava lavorando in un cantiere edile avviato con l’obiettivo di sistemare un parcheggio che sorge ... 🔗ilgiorno.it

Donne vittime di violenza. Il lavoro come via d’uscita - L’associazione Libera Mente Donna firma un importante protocollo con l’attività commerciale "Sglù" per assumere chi ha subìto un abuso. 🔗msn.com

Vittime del lavoro nei porti, l’Ente bilaterale nazionale istituisce il contributo di solidarietà - Genova – L’ Ente bilaterale nazionale porti fondato da Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise-Uniport, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, nella riunione del suo consiglio direttivo tenutasi il 2 ... 🔗ilsecoloxix.it