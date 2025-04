Il ladro habitué delle stazioni ferroviarie fermato con refurtiva e coltello video

ladro seriale. Un habituè di aeroporti e stazioni ferroviarie fermato in flagranza di reato dopo l'ennesimo borseggio messo a segno a Termini. Sono stati gli agenti del commissariato Viminale a notare l’uomo mentre usciva frettolosamente dallo scalo ferroviario con un giacchetto avvolto. 🔗 Romatoday.it - Il ladro habitué delle stazioni ferroviarie, fermato con refurtiva e coltello (video) Unseriale. Un habituè di aeroporti ein flagranza di reato dopo l'ennesimo borseggio messo a segno a Termini. Sono stati gli agenti del commissariato Viminale a notare l’uomo mentre usciva frettolosamente dallo scalo ferroviario con un giacchetto avvolto. 🔗 Romatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania: la Polizia di Stato arresta tre persone - Controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie del territorio campano: tre arresti per truffa, resistenza e rapina Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania e la Basilicata hanno identificato 3.359 persone, di cui 588 con precedenti di polizia, e tratto in arresto 3 soggetti. In particolare, nella giornata di sabato, personale della Sottosezione Polfer di Caserta, in servizio di scorta treno viaggiatori a bordo di un treno regionale, ha tratto in arresto, a seguito ad un controllo, un 28enne casertano poiché ... 🔗puntomagazine.it

Controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie, rintracciato un minorenne catanese scomparso - Due sanzioni per violazioni al codice della strada sono state elevate dagli agenti della polizia ferroviaria nei confronti di un’automobilista in transito in prossimità della stazione ferroviaria di Catania, nell’ambito dei controlli straordinari condotti il 17 aprile 2025 in occasione della... 🔗cataniatoday.it

Stazioni ferroviarie più accessibili per i ciclisti, ok dalla Regione per ascensori e appositi scivoli - “Attivarsi con Rfi e Fer per facilitare l’accesso alle stazioni ferroviarie attraverso ascensori di dimensioni adeguate o con appositi scivoli per favorire chi ha la bici al seguito”. Questo l’impegno politico che l’aula dell’assemblea legislativa consegna alla giunta regionale con il voto... 🔗riminitoday.it