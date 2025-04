Il grande nuoto internazionale torna a Napoli | tante stelle azzurre in vasca alla Piscina Scandone

grande festa del nuoto l'ottava edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse in programma alla Piscina Scandone sabato 10 e domenica 11 maggio, organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, con la direzione.

Pozzuoli, 3 giorni di grande nuoto internazionale al Pala Trincone di Monterusciello - La terza edizione del Torneo Internazionale di nuoto Città di Pozzuoli, sotto gli occhi di Massimiliano Rosolino, testimonial della manifestazione, è stata un vero e proprio successo. Sport, passione e turismo. La terza edizione del Torneo Internazionale di nuoto Città di Pozzuoli è stata un vero e proprio successo. Si è chiusa con la vittoria […] 🔗2anews.it

Città di Pozzuoli, tre giorni di grande nuoto internazionale al pala trincone di Monterusciello - Presenti 900 atleti accompagnati da Massimiliano Rosolino testimonial ufficiale della manifestazione sportiva Sport, passione e turismo. La terza edizione del Torneo Internazionale di nuoto Città di Pozzuoli è stata un vero e proprio successo. Si è chiusa con la vittoria del puteolano Simone Rippo nella 200 stile libero maschile sotto gli occhi di Massimiliano Rosolino, testimonial della manifestazione, e degli spalti gremiti della piscina del Pala Trincone di Monterusciello. 🔗puntomagazine.it

Ciclismo. L’Ardita torna a sfilare sulle strade aretine: partenza da Piazza Grande il 21 aprile - Tutto pronto per l’Ardita che si conferma in forma smagliante. All’ormai tradizionale ciclostorica dell’alpe di Poti, giunta alla nona edizione, si affiancherà la terza cicloturistica Arezzogravel, riservata a gravel, mtb ed ebike che lo scorso anno ha portato in città 500 appassionati da tutta Italia. Si parte il 21 marzo alle 15 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici storiche nell’atrio d’onore della Provincia. 🔗sport.quotidiano.net

