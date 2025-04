Il gran debutto di Samuel Mariño L’acuto è la mia rivincita contro i bulli

Samuel Mariño debutta per la prima volta a Milano con la Società dei Concerti, questa sera alle 20.45 Sala Verdi del Conservatorio. Voce agile e carisma sulla scena, costumi appariscenti e tecnica sopraffina ne fanno uno dei fenomeni internazionali più discussi. Eppure l'inclusività è un carattere distintivo della musica classica: il repertorio "sopranista" risale a un tempo in cui le norme di genere nell'opera erano più sfumate. Mariño eseguirà arie scritte per i celebri "castrati" dell'era barocca accompagnato dall'Orchestra de' Cavalieri diretta dal Maestro Marcello di Lisa, canterà arie di Vivaldi, Caldara, Händel, Corelli, Scarlatti. Estroverso e simpatico l'artista racconta che "sono solo ritornato alle origini della grande musica, quando era fluida. Il conformismo di genere appartiene, al contrario di ciò che si pensa, a tempi più recenti".

