Il governo può chiarire subito se Ciro Pellegrino è stato spiato con Paragon | il commento di Citizen Lab

stato spiato, parla John Scott Railton di Citizen Lab che ha scoperto per la prima volta l'uso del software spia Graphite di Paragon Solutions nei telefoni di giornalisti e attivisti: "Il governo potrebbe dirci oggi pomeriggio se ha spiato Ciro Pellegrino”. 🔗 Dopo la scoperta di un secondo giornalista di Fanpage che è, parla John Scott Railton diLab che ha scoperto per la prima volta l'uso del software spia Graphite diSolutions nei telefoni di giornalisti e attivisti: "Ilpotrebbe dirci oggi pomeriggio se ha”. 🔗 Fanpage.it

“Il governo può chiarire subito se Ciro Pellegrino è stato spiato con Paragon”: il commento di Citizen Lab; Paragon, l'allarme di Renzi: Il governo non vuole risponderci in Aula, sarebbe fine della democrazia; Il caso Paragon arriva in Europa, interrogazione del Pd chiede alla Commissione Ue di indagare. 🔗Cosa riportano altre fonti