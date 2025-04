Il gossip su Messina Denaro è il diversivo perfetto per non vedere la realtà mafiosa

Messina Denaro. Si chiama Floriana Calcagno, una professoressa, come già accaduto con Laura Bonafede.Non è solo l’arresto dell’insegnante a far notizia, ma soprattutto ciò che emerge dall’inchiesta della Procura di Palermo e dalle carte del giudice per le indagini preliminari: scenate di gelosia tra lei e Laura Bonafede, storica amante del super latitante, litigi per regali di lusso, come ad esempio una famigerata borsa Louis Vuitton.Ed ecco che la cronaca criminale diventa improvvisamente una vicenda di triangoli amorosi. Così, invece che raccontare la spietatezza e il potere mafioso del capo di Cosa nostra, oggi il resoconto sembra concentrarsi su cuori infranti e gelosie da rotocalco rosa. 🔗 Linkiesta.it - Il gossip su Messina Denaro è il diversivo perfetto per non vedere la realtà mafiosa Sembra una canzone di Annalisa. Quel tormentone che fa: «Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei». E invece stiamo parlando di mafia. Hanno arrestato, qualche giorno fa, l’ennesima amante di Matteo. Si chiama Floriana Calcagno, una professoressa, come già accaduto con Laura Bonafede.Non è solo l’arresto dell’insegnante a far notizia, ma soprattutto ciò che emerge dall’inchiesta della Procura di Palermo e dalle carte del giudice per le indagini preliminari: scenate di gelosia tra lei e Laura Bonafede, storica amante del super latitante, litigi per regali di lusso, come ad esempio una famigerata borsa Louis Vuitton.Ed ecco che la cronaca criminale diventa improvvisamente una vicenda di triangoli amorosi. Così, invece che raccontare la spietatezza e il potere mafioso del capo di Cosa nostra, oggi il resoconto sembra concentrarsi su cuori infranti e gelosie da rotocalco rosa. 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro - Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale di Trapani , arriva a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro - Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino. Calcagno si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall'arresto di Messina Denaro. 🔗quotidiano.net

Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice - È stata arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, con l’accusa di averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua latitanza. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa ... 🔗dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

Cose loro Il gossip su Messina Denaro è il diversivo perfetto per non vedere la realtà mafiosa; Messina Denaro, l'arresto della Prof chiude il cerchio delle amanti importanti, gli inquirenti aprono un nuovo scenario; Le foto inedite di Matteo Messina Denaro in vacanza a Verona; Mafia in Lombardia, in macchina 37 grammi di coca e un revolver, a casa un arsenale. Arrestato uno degli «uomini di Messina Denaro» ·. 🔗Ne parlano su altre fonti

Messina Denaro, arrestata un'altra amica del boss mafioso: faceva il suo "autista". Ecco chi è - La donna è legata da stretti vincoli di parentela al boss di Campobello di Mazara Francesco Luppino, storico uomo di fiducia di Messina Denaro Un'altra donna nella rete di persone che avrebbe ... 🔗msn.com

Matteo Messina Denaro «in clinica a Palermo per 50 volte in 2 anni» grazie a Giovanni Luppino: l'autista del boss e l'olio da 3 milioni di euro sequestrato - L'ombra del boss scomparso Matteo Messina Denaro è ancora presente. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato un patrimonio di oltre 3 milioni di euro in esecuzione di un ... 🔗msn.com

Era la preziosa postina di Messina Denaro, arrestata ennesima amica del boss. A tradirla l’altra amante - Calcagno si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall'arresto di Messina Denaro. Al procuratore aggiunto Paolo Guido raccontò di aver scoperto solo allora ... 🔗notizie.tiscali.it