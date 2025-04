Il Giubileo di Perugia maxi afflusso di pellegrini Diecimila solo per l’estate

Perugia, 30 aprile 2025 – Quasi 3mila persone in un week end, a fine luglio, e circa 10mila in totale durante l’estate. E’ la stima dei pellegrini in arrivo a Perugia per il Giubileo. A farlo sapere è Riccardo Vescovi, consigliere comunale di Anima Perugia a cui la sindaca Vittoria Ferdinandi ha assegnato la delega proprio per il grande evento religioso. “Ieri abbiamo avuto l’onore di ricevere a Perugia una delegazione spagnola, in visita organizzativa in vista del grande appuntamento di fine luglio – ha spiega Vecovi –. Il 28 e 29 luglio, infatti, la nostra città accoglierà circa 2.700 pellegrini provenienti da Madrid e Valencia, che parteciperanno al Giubileo della Speranza”. “Questi numerosi giovani spagnoli si inseriscono in un flusso ancora più ampio di pellegrini – ha continuato – : durante il periodo estivo, sono attese a Perugia circa 10. 🔗 Lanazione.it - Il Giubileo di Perugia, maxi afflusso di pellegrini. Diecimila solo per l’estate , 30 aprile 2025 – Quasi 3mila persone in un week end, a fine luglio, e circa 10mila in totale durante. E’ la stima deiin arrivo aper il. A farlo sapere è Riccardo Vescovi, consigliere comunale di Animaa cui la sindaca Vittoria Ferdinandi ha assegnato la delega proprio per il grande evento religioso. “Ieri abbiamo avuto l’onore di ricevere auna delegazione spagnola, in visita organizzativa in vista del grande appuntamento di fine luglio – ha spiega Vecovi –. Il 28 e 29 luglio, infatti, la nostra città accoglierà circa 2.700provenienti da Madrid e Valencia, che parteciperanno aldella Speranza”. “Questi numerosi giovani spagnoli si inseriscono in un flusso ancora più ampio di– ha continuato – : durante il periodo estivo, sono attese acirca 10. 🔗 Lanazione.it

