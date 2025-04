Il Giubileo dell’inclusione PizzAut sbarca a Roma nel ricordo di Francesco

Giubileo dell’inclusione di PizzAut, trasferta a Roma per la brigata di Nico Acampora, in ricordo di Bergoglio. E i pellegrini abbracciano i giovani autistici che gestiscono i locali di Monza e Cassina e li avvolgono in un’ondata di affetto che stordisce: "Il calore della gente è straordinario – racconta il fondatore – ci siamo commossi davanti a una famiglia calabrese che ha affrontato il viaggio solo per venirci a trovare. Inclusione e lavoro fanno davvero il miracolo".Il gruppo è arrivato nella capitale con l’intenzione di dare corpo alle parole che Papa Francesco aveva riservato ai pizzaioli più famosi d’Italia, loro, durante un’udienza privata in Vaticano nel 2022. "State dimostrando che la persona disabile può essere il buon samaritano". 🔗 Ilgiorno.it - Il Giubileo dell’inclusione. PizzAut sbarca a Roma nel ricordo di Francesco Matteo impasta le pizze, Andrea suona l’alleluia al violino, sullo sfondo, San Pietro. È ildi, trasferta aper la brigata di Nico Acampora, indi Bergoglio. E i pellegrini abbracciano i giovani autistici che gestiscono i locali di Monza e Cassina e li avvolgono in un’ondata di affetto che stordisce: "Il calore della gente è straordinario – racconta il fondatore – ci siamo commossi davanti a una famiglia calabrese che ha affrontato il viaggio solo per venirci a trovare. Inclusione e lavoro fanno davvero il miracolo".Il gruppo è arrivato nella capitale con l’intenzione di dare corpo alle parole che Papaaveva riservato ai pizzaioli più famosi d’Italia, loro, durante un’udienza privata in Vaticano nel 2022. "State dimostrando che la persona disabile può essere il buon samaritano". 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Il profilo dell’operatore scolastico, le mansioni a supporto dell’inclusione e la sicurezza: cosa deve fare il Dirigente scolastico - Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – comparto scuola per il biennio 2019-2021, introduce la figura dell’operatore scolastico, incaricato di fornire assistenza di base agli alunni con disabilità, come specificato nell’Allegato A. Tale ruolo richiede un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e si affianca a quello del collaboratore scolastico, che deve […] L'articolo Il profilo dell’operatore scolastico, le mansioni a supporto dell’inclusione e la sicurezza: cosa deve fare il Dirigente scolastico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Didacta Italia 2025, due scuole di Santarcangelo al centro dell’innovazione, inclusione e sostenibilità educativa - La CISL Scuola Emilia Romagna ha partecipato alla rassegna Didacta Italia 2025, evento tenutosi nei giorni scorsi a Firenze, punto di riferimento nel panorama educativo nazionale, portando in scena due esperienze provenienti dalla provincia di Rimini: il Circolo Didattico 1 “M. Pascucci” e la... 🔗riminitoday.it

Scuola, realtà virtuale e mindfulness alleate dell’inclusione - ROMA (ITALPRESS) – La coesione sociale come strumento per contrastare le discriminazioni tra gli adolescenti attraverso metodologie innovative: è questo l’obiettivo della ricerca condotta dall’Università Europea di Roma, con il contributo della Fondazione Lottomatica, che ha sperimentato un modello educativo basato su realtà virtuale e mindfulness per favorire l’inclusione nelle scuole. I risultati dello studio, che ha coinvolto i ragazzi del Liceo “E. 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

PizzAut a Roma al Giubileo dell’Inclusione; PizzAut a Roma: i ragazzi autistici sfornano pizze per i pellegrini al Giubileo dell’Inclusione; PizzAut a Roma sfama i pellegrini: Gente straordinaria; PizzAut presente a Roma a sfornare pizze per il Giubileo dell'Inclusione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Giubileo dell’inclusione. PizzAut sbarca a Roma nel ricordo di Francesco - Monza, la brigata di Nico Acampora sforna golosità per i pellegrini "Siamo qui commossi. I ragazzi autistici mettono in mostra le loro capacità". 🔗ilgiorno.it

PizzAut a Roma sfama i pellegrini: "Gente straordinaria" - Matteo impasta le pizze, Andrea suona l’Alleluia al violino, sullo sfondo, San Pietro. E’ il Giubileo dell’inclusione di PizzAut, ... 🔗msn.com

PizzAut a Roma per il Giubileo dell'Inclusione - I ragazzi di PizzAut protagonisti a Roma. Come annunciato dal fondatore dell'innovativo progetto di inclusione sociale che gestisce pizzerie a Cassina de' Pecchi e Monza con un team di 41 giovani auti ... 🔗primamonza.it