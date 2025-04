Il generale Portolano e il capo di Stato maggiore della Marina sull' Amerigo Vespucci

capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, che è originario di Agrigento, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Marina, l'ammiraglio Enrico Credendino, ha visitato oggi l'Amerigo Vespucci in sosta a Porto Empedocle per il tour Mediterraneo. Il generale ha reso. 🔗 Agrigentonotizie.it - Il generale Portolano e il capo di Stato maggiore della Marina sull'Amerigo Vespucci IldiDifesa, ilLuciano, che è originario di Agrigento, accompagnato daldi, l'ammiraglio Enrico Credendino, ha visitato oggi l'in sosta a Porto Empedocle per il tour Mediterraneo. Ilha reso. 🔗 Agrigentonotizie.it

“Trump vuole scaricare Zelensky. Al suo posto il generale Zaluzhny”: il piano contro il capo di Stato ucraino. Ora solo l’Europa lo sostiene - Trump e Putin continuano con gli attacchi a Volodymyr Zelensky, l’Europa invece si compatta intorno a lui. Il ruolo del presidente ucraino appare sempre più in bilico. Mentre l’asse Washington-Mosca continua a stabilire le regole della pace i assenza del Paese aggredito, che invece invoca un maggior coinvolgimento, così come l’Ue, l’Economist motiva l’atteggiamento americano scrivendo che la Casa Bianca vuole scaricare Zelensky e mettere alla guida del Paese il suo ex comandante delle forze ucraine rimosso dall’incarico dopo aver più volte sconfessato le dichiarazioni del presidente: Valery ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump fa piazza pulita: licenziato il generale Capo di Stato maggiore e cinque comandanti delle forze armate - Non si arresta la rottamazione portata avanti da Donald Trump. Ieri sera, il presidente ha licenziato il generale Capo di Stato maggiore Charles Brown Jr. e altri cinque generali a capo di Esercito, Marina e Aeronautica. Di norma, i capi più alti in grado delle Forze Armate conservano i loro incarichi anche al cambio di amministrazione, ma il tycoon aveva già reso nota l’intenzione di nominare nuovi collaboratori militari, a lui più politicamente affini. 🔗metropolitanmagazine.it

Il generale Portolano al vertice dei capi di stato maggiore sull’Ucraina a Parigi. Sul tavolo: peacekeeping e forza anti-Putin della ‘coalizione dei volenterosi’ - Roma, 11 marzo 2025 - Oggi a Parigi vertice dei rappresentanti delle forze armate di 30 Paesi Occidentali per discutere l'eventuale invio di truppe di peacekeeping in Ucraina, in caso di accordo di cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, e per valutare la creazione di una forza militare internazionale da opporre a possibili aggressioni future della Russia, anche ad altre nazioni. Vertice per decidere la coalizione di volenterosi All'incontro parteciperanno i capi di stato maggiore di quasi tutti i membri della Nato, salvo Stati Uniti, alcuni paesi del Commonwealth e potenze asiatiche come ... 🔗quotidiano.net

Amerigo Vespucci, anche il generale agrigentino Portolano a Porto Empedocle - Il generale agrigentino, Capo di Stato maggiore della difesa, ha deposto una corona di fiori in memoria dei caduti ... 🔗grandangoloagrigento.it

La preoccupazione del capo di Stato maggiore Portolano: «Russia e Cina nel Mediterraneo, pronto un contingente per le emergenze» - ha concluso il generale. L'articolo La preoccupazione del capo di Stato maggiore Portolano: «Russia e Cina nel Mediterraneo, pronto un contingente per le emergenze» proviene da Open. 🔗msn.com

Oggi il generale Portolano a Parigi al vertice dei capi di Stato maggiore Ue. Ecco la strategia di Meloni sui volenterosi - Il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, è a Parigi per partecipare a una riunione con i generali della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” sulle prospettive di una ... 🔗msn.com