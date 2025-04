Il gas chiude in leve rialzo sopra 32 euro al Ttf di Amsterdam

rialzo sopra a quota 32 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio hanno guadagnato lo 0,23% a 32,03 euro al MWh. 🔗 Quotidiano.net - Il gas chiude in leve rialzo sopra 32 euro al Ttf di Amsterdam Ha chiuso in lievea quota 32il gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di maggio hanno guadagnato lo 0,23% a 32,03al MWh. 🔗 Quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in rialzo del 4,5% a 39,9 euro - Le sanzioni alla Russia minacciate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno spinto al rialzo, fino a un massimo di 41,5 euro al megawattora, le quotazioni dei futures sul gas naturale. In chiusura il Ttf segna un rialzo del 4,5% a 39,97 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 42,71 euro - Il prezzo del gas chiude in rialzo, con i timori del mercato per il clima di incertezza scaturito dai dazi annunciati da Donald Trump. Sotto i riflettori anche l'andamento delle condizioni climatiche ed i livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 3,58% a 42,71 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

Il gas chiude in leve rialzo sopra 32 euro al Ttf di Amsterdam - Ha chiuso in lieve rialzo sopra a quota 32 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio hanno guadagnato lo 0,23% a 32,03 euro al MWh. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 42,75 euro - (ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il prezzo del gas, dopo una seduta in saliscendi, chiude in lieve rialzo a 42,75 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un +0 ... 🔗tuttosport.com

Arera: lieve rialzo per il gas a dicembre, +2,5% per tutela vulnerabili - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Lieve rialzo per il prezzo del gas del Servizio di tutela della vulnerabilita' a dicembre rispetto a novembre. E' quanto comunica Arera, sottolineando ... 🔗ilsole24ore.com