Il futuro turistico della città si co-progetta con la Fondazione Piano Strategico giunte 200 proposte

progettazione promosso dalla Fondazione Piano Strategico di Rimini, avviato con l’obiettivo di ripensare in chiave partecipata il futuro turistico della città. Un appuntamento denso di contenuti, animato da un confronto aperto, vivace e. 🔗 Riminitoday.it - Il futuro turistico della città si co-progetta con la Fondazione Piano Strategico, giunte 200 proposte Si è svolto lunedì il primo incontro del percorso di co-zione promosso dalladi Rimini, avviato con l’obiettivo di ripensare in chiave partecipata il. Un appuntamento denso di contenuti, animato da un confronto aperto, vivace e. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Fratelli d'Italia ad Avellino: "Il congresso è un'occasione di crescita e partecipazione per il futuro della città" - Nella giornata odierna, presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele, si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d'Italia, un'importante occasione di confronto politico per il futuro di Avellino. L'evento ha visto la partecipazione attiva non solo degli iscritti e dei... 🔗avellinotoday.it

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: Paolo Fusero ne ha parlato ad Atessa - L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, ha organizzato ad Atessa, un incontro dedicato a un tema di grande attualità. Nel solco della propria missione, che unisce il radicamento nei valori della cooperazione e della... 🔗chietitoday.it

Come sta cambiando Bari: come le trasformazioni sociali e demografiche plasmano il futuro della città - Città di mare, ricca di storia e cultura, Bari attraversa una fase di continua evoluzione. Spesso definito la 'Porta d'Oriente', il capoluogo pugliese, intriso di un fascino antico che si mischia a una vitalità moderna, si contraddistingue per un complesso mosaico demografico che rispecchia le... 🔗baritoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il futuro turistico della città si co-progetta con la Fondazione Piano Strategico, giunte 200 proposte; Turismo sostenibile, il motore Milano. Inclusione, partecipazione; Gli ex assessori di Nettuno: CoProgettazione e Agenda di Governo 2019/24. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia