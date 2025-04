Il fronte del no si allarga 26 mila firme in difesa del fratino Fermate i grandi eventi sulla spiaggia libera

grandi eventi nella spiaggia libera davanti all’ex colonia Bolognese”. Il fronte si allarga. A tal punto che la petizione online pubblicata su change.org e dal titolo “Salviamo il fratino e il suo habitat naturale” ha quasi raggiunto le 26 mila firme. Un popolo che chiede la tutela. 🔗 Riminitoday.it - Il fronte del no si allarga, 26 mila firme in difesa del fratino. "Fermate i grandi eventi sulla spiaggia libera" “No ainelladavanti all’ex colonia Bolognese”. Ilsi. A tal punto che la petizione online pubblicata su change.org e dal titolo “Salviamo ile il suo habitat naturale” ha quasi raggiunto le 26. Un popolo che chiede la tutela. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fotovoltaico in AltaIrpinia, si allarga il fronte del no - Tempo di lettura: 2 minuti La battaglia contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Lioni si sta ampliando, coinvolgendo sempre più comunità locali. Oltre a Sant’Angelo dei Lombardi, anche i comuni di Lacedonia, Bisaccia, Andretta, Guardia Sanframondi e Morra stanno manifestando la loro netta opposizione al progetto, temendo impatti negativi sul paesaggio, sull’agricoltura e sul patrimonio culturale della zona. 🔗anteprima24.it

Attacco nel Kashmir: 26 morti, inclusi turisti, rivendicato dal Fronte di resistenza - E' di 26 morti il bilancio dell'attacco di ieri nel Kashmir indiano da parte di uomini armati contro un gruppo di turisti: è quanto emerge da una lista fornita da un ospedale e verificata dalla polizia. In precedenza i media locali avevano riferito di 28 persone uccise. Ieri alcune fonti giornalistiche indiane avevano indicato che fra le vittime potrebbe esserci un turista italiano, ma dalla lista è emerso che tutti i morti erano residenti in India, tranne uno che era residente in Nepal. 🔗quotidiano.net

Oggi 26 marzo, Sant’Emanuele e i martiri di Anatolia: la forza della fede di fronte alla morte - Sant’Emanuele è ricordato insieme ad altri martiri che in Anatolia hanno affrontato le torture e la morte dichiarandosi spontaneamente cristiani, felici della fede in Cristo. Nella giornata di oggi 26 marzo ricorre la memoria liturgica di sant’Emanuele, che viene ricordato con altri cristiani, tutti martirizzati in Anatolia dopo che si spontaneamente decisero di professare apertamente ... Leggi tutto L'articolo Oggi 26 marzo, Sant’Emanuele e i martiri di Anatolia: la forza della fede di fronte alla morte proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il fronte del no si allarga, 26 mila firme in difesa del fratino. Fermate i grandi eventi sulla spiaggia libera; Un piccione per amico: appelli sui social e cartelli in strada. Ringo è sparito, aiutatemi a ritrovarlo; Eolico: s’allarga il fronte del no, scende in campo anche Stella; Si allarga la lotta nelle ferrovie: 25 e 26 gennaio sciopero, incluso il settore manutenzione con tutti gli altri ferrovieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online