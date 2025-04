Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie lei ascolta l’amante e finisce malissimo

La relazione tra il famoso e la moglie Maria, sua coetanea e madre dei suoi tre figli, è finita in modo traumatico. Un matrimonio durato oltre 30 anni, concluso con un gesto tanto banale quanto devastante: una telefonata interrotta male. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Tragedia in autostrada, auto si schianta su un cantiere: vittime e traffico in tiltLeggi anche: Supermercati, chi resta aperto il 1° Maggio: la lista completaIl tradimento e la scoperta: la chiamata che ha distrutto una vitaFino a pochi mesi fa, Artur Jorge era il re indiscusso del calcio sudamericano. Tecnico portoghese di 53 anni, aveva portato il Botafogo a un'impresa storica: vincere il Brasileirão e la Copa Libertadores nello stesso anno. Un trionfo che lo ha consacrato sulla scena internazionale e gli ha spalancato le porte dell'Al-Rayyan, club del Qatar pronto a ricoprirlo d'oro.

